Planes para huir del calor este fin de semana en València

El calor extremo al que se enfrenta todo el país no va a ser diferente para la Comunitat Valenciana este fin de semana. Y aunque poner un pie en la calle y hacer algo interesante parezca misión imposible, València tiene suficientes planes resguardados del sol con diversión y entretenimiento asegurados.

Planes fresquitos para toda la familia por el día

La dupla de aire acondicionado y un rato diferente gracias a la oferta de exposiciones de este verano en València es perfecta para los calurosos días que nos esperan. Una de ellas está en el Museo Histórico Militar de València, donde los míticos Playmobil serán los protagonistas de la historia hispánica en un encuentro en miniatura que toda la familia podrá disfrutar de forma gratuita. Y si aún te quedas con ganas de aprender, el Palacio de Malferit acoge desde mayo una exposición de soldaditos de plomo de mano del museo especializado en ellos, L'lber. A través de 2.000 figuras pintadas a mano, se presentan doce siglos de civilización romana hasta el colapso definitivo del imperio. Esta última exposición si que tiene un precio general de 8 euros y reducido de 5 euros.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias no es solo uno de los elementos más emblemáticos de València, sus instalaciones también guardan varios espacios e instalaciones muy interesantes y sobre todo, propensas de sombra. El complejo cultural ofrece museos como el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe con exposiciones dedicas a la evolución y a la tecnología, L'Oceanogràfic siempre listo para recibir a amantes del mar y L'Hemisfèric como planetario digital donde alejarse no solo del bochorno de València sino del Planeta Tierra. Además de que sus instalaciones permiten dar paseos tanto por parques como bajo su estructura a la sombra.

Lamina de agua vacía junto a l'Hemisfèric. / JM López

Además, para visitar la naturaleza sin salir de la ciudad también se puede acudir al Jardín Botánico de Valencia. Este espacio ofrece tanto paseos al aire libre como áreas cubiertas para evitar el sol extremo de este fin de semana tales como el Umbráculo, que cobija a plantas que necesitan sombra y un estanque central, el Invernadero Tropical, un impresionante recinto de cristal para los más aventureros en este calor al albergar especies tropicales que viven con alta humedad y la Estufa Fría, espacio acristalado que funciona perfectamente como refugio contra el sol.

Planes de tarde y noche al fresco

Cara a la tarde, las propuestas musicales de cine o danza además de actividades familiares son una buena opción para esperar por las horas más frescas del verano. La Feria de Julio trae a València un gran abanico de eventos musicales como los Conciertos de Viveros y el Festival de Jazz de València además de muchas más propuestas como karaokes, actuaciones de folklore y talleres infantiles junto a espectáculos de magia y circo por toda la ciudad.

Concierto de SA en Viveros / Levante-EMV

Al llegar la noche, el cine de verano es la ocasión perfecta para sentarse y no pensar en nada más que una buena película al fresco. Muchas de las sesiones son gratuitas y ofrecen un amplio catálogo de géneros para los más cinéfilos o para quienes solo quieren pasar un buen rato antes de irse a dormir o bien empalmar con la verbena veraniega. Puedes disfrutar de las diferentes programaciones de cine nocturno de verano aquí.

Pero si te quedaste con ganas de un chapuzón, la Piscina del Parque del Oeste te está llamando. Este complejo acuático abre un horario nocturno especial de 21:00 a 01:00, con DJs, shows y actividades para todas las edades que estará disponible hasta el 29 de agosto.