Compromís y el PSOE llevarán a Badenas a la Fiscalía por "romper la cerradura y allanar" la sede Sindicat d'Estudiants

El Sindicat d’Estudiants en València ha denunciado a través de sus redes sociales que el concejal del Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, "allanó" sus instalaciones el pasado jueves 2 de julio, "rompiendo la cerradura y registrando las salas y mesas". Así lo explican desde el sindicato, y acompañan esta denuncia pública con imágenes de cámaras de seguridad en las que se ve, efectivamente, al edil de Vox entrando en las dependencias de la organización. Desde Compromís y el PSOE han anunciado que llevarán a Badenas a la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación administrativa.

"Cuando esta tarde los compañeros del Sindicat d’Estudiants hemos intentado entrar en nuestro local de València nos hemos encontrado con la cerradura rota", comienza el comunicado de .la organización estudiantil en sus redes sociales. Explican que, al acceder al local y ver las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas, comprobaron que el concejal de Vox del Ayuntamiento, Juanma Badenas acompañado de otras dos personas, "han irrumpido ilegalmente en él, y se han dedicado a registrar las instalaciones, grabando en video y permaneciendo todo el tiempo que han considerado".

El local del Sindicat d’Estudiants está alquilado al Ayuntamiento de València en el marco de un programa de colaboración con entidades sociales desde hace más de tres años. "Este brutal atropello, que ha traspasado todas las líneas rojas, lo hemos denunciado inmediatamente en los juzgados, y a través de nuestros servicios jurídicos y abogados vamos a tomar todas las medidas legales para que este concejal de Vox sea puesto a disposición judicial, y para que dimita de manera inmediata", indican desde la organización estudiantil.

"Arrasar con los derechos democráticos"

"Es fundamental entender lo lejos que está llegando la extrema derecha a la hora de arrasar con los derechos democráticos fundamentales, y evidentemente en su afán de amedrentar a organizaciones que cómo el Sindicat d’Estudiants estamos en primera línea de la lucha por la escuela pública", destacan desde el Sindicat. La organización dio apoyo a la huelga indefinida de la enseñanza pública valenciana que durante un mes puso en jaque el fin de curso.

Por eso, hacen un llamamiento "a toda la comunidad educativa, a las organizaciones de la izquierda, partidos, sindicatos, a los colectivos y movimientos sociales" para que les apoyen "frente a esta agresión". "Y a movilizarnos unitariamente para parar los pies a los fascistas que utilizan sus cargos públicos para pisotear la democracia", añaden.

Compromís y el PSOE lo llevarán a la Fiscalía

Las reacciones no han tardado en llegar. Desde Compromís, su portavoz en la ciudad, Papi Robles, consideran las imágenes "de una gravedad extrema: un concejal del Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, reventando la cerradura de un local de una entidad social, entrando sin ninguna autorización, registrando salas y mesas y grabándolo todo como si la ciudad fuera su casa". "Esto es una ilegalidad flagrante que esperamos que estén ya investigando los juzgados. Nosotros llevaremos a Badenas a la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación administrativa y exigimos ya, sin esperar, la retirada de sus competencias y su dimisión", afirma.

Denuncia Robles que la alcaldesa, María José Catalá "le paga 82.000 euros al año del dinero de todos los valencianos y valencianas a un concejal indecente que lo único que hace es grabarse vídeos para sus redes sociales". Reclama su cese y recuerda que es "el concejal que acumula una veintena de contratos investigados por la Fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas y falsedad documental". "Es el concejal por el que la UCO entró en el Ayuntamiento de València, era el responsable de una fundación municipal, València Activa, que tuvieron que cerrar después de que la Intervención detectara sobresueldos y contratos irregulares, es el concejal que, según las denuncias presentadas, intentó montar una operación de espionaje contra el resto de grupos municipales con dinero público", afirma la portavoz de Compromís.

Y desde las filas socialistas también anuncian aciones legales. En concreto, el portavoz del PSOE en la ciudad, Borja Sanjuán. "Tener a un concejal del Gobierno de Valencia que se dedica solamente a grabarse vídeos en edificios municipales a razón de 80.000 euros al año es una estafa a todos los valencianos y valencianas", denuncia.

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"Pero cuando además allana la sede de un sindicato de estudiantes es una actitud peligrosa y que roza el fascismo. Por eso vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía estas actitudes y a exigirle a María José Catala que esta persona, investigada además por corrupción, que no está a la altura de lo que merece el Ayuntamiento de Valencia, debe ser cesada hoy mismo", ha defendido.