El 'Espai Valdés' en València, un paso más cerca con la adjudicación del proyecto de adecuación del muelle 3 del Parc Central

"Espai Valdés", el espacio museístico dedicado al célebre artista valenciano en el Parc Central, sigue dando pasos adelante. El Ayuntamiento de València ha adjudicado la redacción del proyecto de adecuación del muelle 3 para este fin. La empresa que ha resultado adjudicataria de la licitación es Vetges Tu i Mediterrània SLP. El contrato tiene un importe de 79.194 euros. “Este es un paso más para que València cuente con un centro de referencia sobre la obra de uno de los artistas valencianos más importantes del siglo XX”, ha indicado el concejal de Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento, José Luis Moreno. “Con la adjudicación del proyecto de redacción, la puesta en marcha del ‘Espai Valdés’ está cada vez más cerca. Un proyecto que pone a la ciudad en el epicentro del arte contemporáneo y que convertirá a València en la primera ciudad que cuenta con un museo dedicado al genio valenciano”, ha asegurado.

Según las bases de licitación, el término para la entrega del proyecto es de dos meses y medio desde la firma del contrato con la empresa. El edificio está declarado Bien de Relevancia Local (BRL), por lo que todas las actuaciones recogidas en el proyecto de adecuación del muelle 3 del Parc Central se someten a la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y a las normativas vigentes urbanística y de protección del patrimonio. El proyecto deberá someterse a la aprobación técnica municipal, previo informe favorable de los servicios municipales afectados y, si es procedente, de la Oficina Municipal de Supervisión de Proyectos y de la Comisión de Patrimonio. Una vez redactado y aprobado el proyecto, se sacará a licitación la ejecución de la obra.

El futuro ‘Espai Valdés’, tal y como anunció la alcaldesa de València, María José Catalá, tomará forma en la nave cuya fachada da a la avenida Filipinas. El presupuesto para toda la actuación y adecuación del espacio asciende a 1,02 millones de euros.

Características del futuro museo

El proyecto que debe elaborar la empresa Vetges Tu i Mediterrània SLP debe basarse en el proyecto básico elaborado por el Servicio Municipal de Patrimonio Histórico y Artístico. Se seguirá el programa de necesidades definido por la Jefatura de Sección de Museos y Monumentos, y se atenderá a las pautas generales establecidas, tanto desde el punto de vista cultural como patrimonial.

Desde el punto de vista cultural, se busca conseguir un espacio versátil y flexible para la realización de exposiciones artísticas; en cuanto a la vertiente patrimonial, se habrá de respetar la impronta visual de la arquitectura industrial de los muelles proyectados por Demetrio Ribes en el Parc Central (integración de los elementos singulares de carácter arquitectónico, conservación de los sistemas constructivos, espaciales y compositivos originales; y garantía de la reversibilidad de la actuación).

A partir de estas pautas generales de actuación, se propone una intervención de carácter mínimo en lo que respecta al edificio patrimonial. Así, la totalidad del programa y de los servicios previstos en el futuro ‘Espai Valdés’ se contienen en un módulo contenedor de acero corten que sigue la línea de los ya existentes en todos los restantes muelles, lo que permitirá integrarlo completamente en el edificio y en su entorno dentro del proyecto del Parc Central de València.

Las famosas meninas de Valdés serán el eje del futuro museo. / Levante-EMV

Distribución

Así, se prevé la generación de un espacio entre la entrada y el contenedor, con la recepción, las taquillas y la cafetería. Dentro del contenedor, estará el almacén, el office, la sala de instalaciones y los baños, estos últimos separados para el uso del edificio y otros exteriores para uso general del parque. Este módulo distribuidor y núcleo fundamental del proyecto de adecuación impedirá la visión inmediata de la sala, lo que permitirá mantener el factor sorpresa cuando se acceda a ella.

Una vez pasada esta especie de barrera, se accederá a un espacio único sin “ruido visual”, en el que se podrá disfrutar de la arquitectura del edificio y de las obras de arte expuestas en él, sin elementos intermedios. Además, a fin de permitir el acercamiento a las piezas, se prevé pavimentar el suelo mediante hormigón pulido en blanco (resinas epoxi), y se dará ocasión a que las personas visitantes puedan recorrer la nave y rodear las obras en cualquier dirección.

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En relación con el exterior del edificio, se eliminará parte del zócalo en el vano donde se une con el contenedor de acero corten, y se repondrá en las fachadas donde se encuentran las salidas. Asimismo, se cerrarán todos los vanos con vidrio de seguridad con control solar, anclado directamente al muro, y se mantendrán las puertas existentes de madera en los accesos con bastidor de acero. En cambio, no se intervendrá ni en el sistema estructural ni en la cubierta del edificio.