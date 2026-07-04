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Una plaga de palomas y gaviotas obliga a cerrar la piscina de Natzaret en València

La asociación vecinal del barrio reclama "instalaciones dignas y saludables"

El polideportivo de Natzaret reutilizará el agua de la piscina para riego

El polideportivo de Natzaret reutilizará el agua de la piscina para riego / ED

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Redacción Levante-EMV

València

La piscina de Natzaret abrió sus aguas el 21 de junio, pero solo 15 días después la instalación ha sido cerrada. El motivo no es otro que una plaga de aves -concretamente de palomas, gaviotas y tórtolas- que ha llevado a la Conselleria de Sanidad a decretar el cierre de la instalación municipal por la infección de las aguas. Así lo denuncia la Associació Veïnal de Natzaret en sus redes sociales. La presencia de las aves en el barrio ha provocado que el agua esté "continuamente infectada" y este es, según la entidad, "el motivo real del cierre sanitario de la piscina", convertida ya en el "espacio habitable" de estas especies.

Hasta ahora, al parecer, el vecindario desconocía la causa del cierre de la instalación. Y de hecho, los usuarios de la psicina critican en un comunicado la falta de información sobre las actuaciones previstas y cuentan que desconocen cuándo se volverá a abrir la instalación. No solo está afectada la piscina principal, también otra pequeña, por lo que el cierre decretado está "dejando a muchas personas sin posibilidad de practicar deporte o disfrutar de este servicio público".

Asimismo, denuncian que las acciones de mejora realizadas desde el pasado año no han servido para conseguir una optimización de la piscina. El suelo sustituido es resbaladizo y se ha "aumentado el riesgo de caídas". Los cañizos retirados han quitado zonas de "sombra eficaz" porque las telas instaladas "apenas protegen del sol". Y siguen esperando la llegada de una "escalera adecuada" que "facilite a entrada al agua a las personas mayores o con movilidad reducida, una necesidad básica que continúa sin resolverse".

Dos peticiones

La entidad ha aprovechado este hecho para denunciar la situación que está padeciendo la instalación y para reclamar al Ayuntamiento de València una "intervención integral YA". "Esto demuestra lo que venimos avisando -, explican en su publicación en redes sociales-. Los parches de última hora no funcionan. En este sentido, la entidad recuerda que "desde hace años, estamos denunciando la presencia continua de tórtolas dentro del recinto, que beben agua de la piscina y realizan sus deposiciones en sus alrededores". Esgrimen haber comunicado el problema "sin que se hayan adoptado medidas eficaces para solucionarlo".

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Esta intervención en el polideportivo municipal constaría de dos acciones. La primera de ellas sería la "desratización y el tratamiento urgente contra aves invasoras", es decir, una acción en el corto plazo para garantizar la reapertura del servicio. Y la segunda, de carácter más a largo plazo, sería "un planteamiento serio para construir una piscina de verano en condiciones". Por este motivo, piden una coordinación entre las concejalías implicadas del Ayuntamiento de València y la Conselleria de Sanidad para encontrar una "solución YA", insisten en mayúsculas. Asimismo, explican que no quieren "más promesas vacías", sino unas "instalaciones dignas y saludables para el barrio". "Nos sentimos completamente abandonados por la administración", concluyen.

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