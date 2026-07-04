Reabre el Centro de salud Salvador Allende con críticas por la falta de instalaciones y material.

El Centro de Salud Salvador Allende, situado en la calle del Conde de Lumiares de València, reabre las puertas después de meses de reforma integral. Esta reapertura no se ha salvado, sin embargo, de causar cierta polémica, ya que el sindicato UGT ha denunciado el estado de las instalaciones recién inauguradas, y lamenta la "urgencia" con la que se han desplazado los pacientes al centro.

Esta reforma, se habría basado en una renovación completa de las instalaciones, incluyendo revestimientos, carpintería interior y exterior, así como mejoras en la climatización y la eficiencia energética del edificio, todo ello por un valor de 1,4 millones de euros.

Según fuentes del sindicato, los problemas principales del centro serían la carencia de una consulta de enfermería, pese a tener las agendas abiertas para los pacientes, así como la ausencia de diferentes piezas cruciales del mobiliario en algunas salas, como por ejemplo la falta de puertas en una de las consultas, que de momento, han sido sustituidas por parabanes. En lo que respecta al apartado informático del centro, tendrían problemas con la conexión de algunos equipos a la red y la conectividad con internet, hecho que, según ellos, se debe a que las tomas de red no estaban representadas en planos del edificio en el momento de la reforma.

Consulta sin puerta del C.S. Salvador Allende / Redacción Levante-EMV

Por otra parte, el aparato de electrocardiogramas que tiene el centro no sería capaz de conectarse y compartir datos de los pacientes con la red de sanidad. Los trabajadores transmiten su queja, apuntando que "así no se puede trabajar en condiciones". El centro también tendría problemas con sus enfermos crónicos, que habrían vuelto al centro sin citas programadas.

La contestación de La Fe

Desde el hospital La Fe, del que depende el centro de salud, explican que la prioridad ha sido que la población asignada al Centro de Salud Salvador Allende pudiera volver a ser atendida en su centro de referencia, evitando que tuviera que seguir desplazándose al Centro de Salud Just Ramírez, con las molestias que ello supone, especialmente en un contexto de altas temperaturas como el previsto para estos días. Según ellos, el seguimiento de la puesta en marcha continuará durante las próximas jornadas para completar los ajustes propios del inicio de la actividad en un edificio recién reformado.

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Aparte, aseguran que la decisión de reabrir el centro de salud se ha adoptado una vez que se ha considerado que el centro reúne las condiciones necesarias para prestar asistencia sanitaria con normalidad. En cuanto al mobiliario y equipamiento, declaran que se están completando los últimos ajustes, sin que ello afecte ni a la seguridad ni a la prestación de la asistencia sanitaria.