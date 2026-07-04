Estos son los festivales en Valencia en julio: los más populares y las novedades de este año

Este mes de julio, en la provincia de Valencia, muchos festivales presumen de carteles con artistas internacionales. A continuación, los siete eventos que se celebran, sus invitados más destacados y los que te pueden sorprender.

ZEVRA FESTIVAL

El reconocido festival, que celebra su quinta edición, será en la playa de Cullera los días 24, 25 y 26 de julio. Durante los tres días pasarán por el escenario artistas de la talla de Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA, siendo acompañados por JC Reyes, King África y Henry Méndez. Además, esta edición se caracteriza por una gran presencia española, empezando por Leire Martínez (exintegrante de La Oreja de Van Gogh), Saiko, Juan Magán y Efecto Pasillo. La organización ofrece diversas opciones, que no están incluidas con la entrada pero hacen más cómoda la estancia: desde taquillas, buses, hasta tiendas de campaña, tanto individuales como para los que asisten en grupo. Sin olvidar, la adición de Cara a Cara de Xarangues: un duelo amistoso dónde dos o más grupos de metales y percusión (xarangues) tocan canciones conocidas con el objetivo de animar al público y competir por cuál irradia más energía.

LATIN FEST

Este año el 'Latin Fest' regresa con una novedad, además de las fechas en Valencia, incorpora dos fechas más en Benidorm, estos serán los días 4 y 5 de julio, mientras que en Valencia será el 17 y 18 de este mismo mes. Desde su inicio en 2017, ha sido la convocatoria de artistas latinos más relevante de España y este año no podía ser menos, cantantes como Beéle, Mora, Saiko y Kapo se subirán al escenario de ambas ciudades. Y además, han integrado varios cambios, es decir, si te lo has pensado mejor y prefieres otro tipo de entrada puedes pagar la diferencia y adquirir, cómo denomina la organización, un "upgrade". Tendrá lugar en el Estadio Ciutat de València y en el recinto Sky Fest Benidorm, respectivamente.

HOMENAJE A LA RUTA

Este mismo sábado, 4 de julio, en La Marina de València vuelve el festival que rinde tributo a la música de los años 90 y 2000 durante La Ruta del Bakalao. Esta mítica ruta valenciana fue el mayor fenómeno de ocio nocturno en España y tiene su origen en la zona metropolitana de la ciudad de València, concretamente en la carretera CV-500 hacia El Saler dónde se concentran los emblemáticos clubs: Barraca, Spook Factory y Chocolate. A día de hoy se han hecho varias series y documentales, incluso exhibiciones inmersivas que reflejan lo que verdaderamente supuso este hito. Este festival, fundado en 2019, reúne a los artistas que marcaron la época, desde los deejays residentes de The Face, Espiral, Heaven y Bananas, entre otras discotecas de l'horta sud.

PELIGRO FEST

Este festival de música electrónica viene pisando fuerte en su primera edición, ya que, su cabeza de cartel son Martin Garrix y Marshmello. Estos artistas internacionales, junto a la invitada Korolova, forman parte de un programación en la que recorrerán distintos sonidos electrónicos combinándolo con EDM y música actual. Insertando el formato "one day festival", los organizadores definen esta experiencia, que se vivirá el próximo 25 de julio en el Estadio Ciutat de València, tal cual de gran impacto en la que destacan que con su apuesta pretenden condensar toda la energía en un solo día y que eso suponga una vivencia impactante.

PIRATA BEACH FEST

En su octava edición en Gandía, el 'Pirata Beach Fest' concentra del 8 al 11 de julio artistas de talla nacional, caras conocidas tales como Fernandocosta, Yung Beef, Mägo de Oz y La Pegatina. Además, se unirán a ellos: La Gossa Sorda, La Fúmiga, Auxili, Hoke y Figa Flawas, cantantes y bandas que refuerzan la presencia de La Terreta. Durante cuatro días el público podrá disfrutar de diferentes conciertos de rock, rap, punk, reggae y música en valencià; popular por su ambiente y cercanía con el mar. Cuenta con una zona de acampada que hace más comoda la experiencia.

SOLANA ROCK

Este festival, que probablemente no conocías, celebra su decimosexta edición en Aiora con la entrada totalmente gratuita, y está organizado principalmente por entusiastas del rock y punk con el objetivo de compartir su pasión a través de las actuaciones de Distorsion, Suzio 13, Navajazo por un chándal, Ámbitos Nocturnos, A tercio Plao o Toki Pinchadisco. Impulsado por fans que aseguran un día repleto de rock, buen ambiente y reivindicaciones.

MEDUSA SUNBEACH FESTIVAL

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Aunque se celebre en agosto, desde su creación hasta la actualidad, el 'Medusa' es conocido por las temáticas que emplean cada edición y por ser el festival de música electrónica más grande de nuestro país. El año pasado se basó en un viaje retro a los videojuegos, los años 80 y 90, aparte del antiguo egipto, la locura del circo, Interstellar y Alicia en el País de las Maravillas que determinan años anteriores. En esta, su onceava convocatoria, se inspira en la mitología hindú y budista que convertirá, del 13 al 16 de agosto, la playa de Cullera en un mundo lleno de espiritualidad, naturaleza y belleza sagrada. De nombre, Apsaras. Con artistas de la calidad de Steve Aoki, Dimitri Vegas, Tiësto, entre otras leyendas del techno, EDM, progressive y hardcore.