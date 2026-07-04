València apaga la llama de los Gay Games en una emotiva ceremonia en la Fonteta

La llama se apagó en la Fonteta, pero el eco de los Gay Games XIItardará tiempo en desaparecer de València . Después de ocho días de competiciones, encuentros culturales y actividades repartidas por más de cuarenta sedes, la ciudad puso este sábado el punto final a la mayor cita deportiva internacional dedicada a la diversidad con una ceremonia cargada de simbolismo que sirvió, además, para entregar el relevo a Perth, ciudad australiana, organizadora de la edición de 2030.

Más de 10.200 participantes procedentes de 81 países han pasado durante la última semana por València para competir en 37 disciplinas deportivas, compartir experiencias y reivindicar, a través del deporte y la cultura, unos valores de inclusión que han acompañado a los Gay Games desde su nacimiento hace más de cuatro décadas.

La ceremonia de clausura mantuvo el protocolo habitual de los Juegos. Las delegaciones desfilaron por última vez junto al voluntariado, las personas beneficiarias del programa de becas y la representación de Perth 2030, que cerró la comitiva antes de recibir oficialmente la bandera de la Federación de Gay Games.

Los Gay Games ponen el punto final en València / José Manuel López / José Manuel López

Entrega de la bandera

El traspaso simbolizó el viaje de unos Juegos que abandonan el Mediterráneo para cruzar al otro extremo del planeta. Australia, uno de los países con mayor tradición dentro del movimiento de los Gay Games y una de las delegaciones más numerosas en cada edición, volverá a organizar el evento 28 años después de que Sídney acogiera la cita en 2002, apenas dos años después de los Juegos Olímpicos.

Antes de este relevo institucional, la ceremonia incluyó las intervenciones de representantes de la Federación de Gay Games y del Comité Organizador de GGVLC2026, además de una última actuación del coro de los Gay Games València y la proyección de un vídeo con algunos de los momentos más destacados de esta edición.

"Sin miedos, sin barreras"

“Estos Gay Games son fruto del deseo de llevar la diversidad a todos los actos en que hemos sido quienes realmente somos, sin miedos, sin barreras”, ha declarado el presidente de AVEGAL, Juan Velasco.

También quiso despedirse Jon Landa, miembro del equipo organizador de GGVLC2026: “Esperamos que llevéis con vosotros este espíritu de diversidad allí donde vayáis y que, dentro de cuatro años, volveremos a celebrar unidas desde Perth”.

Actuaciones musicales

La música volvió a ser uno de los grandes ejes de la clausura, presentada por She-La Fletcher. El escenario reunió las actuaciones de Nebulossa, Rebeca y Mia Collado, junto con las sesiones de Alicia DC y Suri. Además, los coros del programa de becas interpretaron “Imagine”, mientras que el público se sumó de forma colectiva a “A Quién Le Importa”, convertida ya en uno de los himnos de la diversidad durante esta edición.

Pirotecnica Vulcano

Como cierre definitivo de esta duodécima edición, la Fonteta acogió una última celebración con actuaciones musicales en directo y un espectáculo de fuegos artificiales, disparado por Pirotecnia Vulcano desde la Plaza de la Afición, que puso el broche de oro a una semana que ya forma parte de la historia de los Gay Games y de la ciudad de València.

Con el apagado ceremonial de la llama, encendida desde la inauguración celebrada el pasado 27 de junio en el Estadi Ciutat de València, concluyó oficialmente una edición que ha dejado cifras difíciles de ignorar. Además de reunir una de las participaciones más elevadas de la historia de los Gay Games, solo superada por París, la organización calculaba que el evento atraería a más de 40.000 visitantes y generaría un importante impacto económico para el sector turístico, hotelero y hostelero de la ciudad, superior a 100 millones de euros.

Fuerte división política y social

La celebración, sin embargo, no ha estado exenta de controversia. Los Gay Games llegaron a València en medio de una fuerte división política y social, marcada por el distanciamiento entre el Ayuntamiento y parte del movimiento LGTBI+, el boicot de clubes deportivos y asociaciones históricas como Lambda y el debate sobre el papel institucional que debía desempeñar la ciudad. Esa tensión contrastó con el ambiente vivido en las sedes deportivas, donde durante toda la semana miles de participantes convirtieron el deporte en un espacio de convivencia por encima de las diferencias.

Más allá de las medallas, València también acogió actos de fuerte carga simbólica como el Memorial Moment, dedicado a recordar a quienes ya no pueden participar en los Juegos, y una intensa programación cultural que ha acompañado las competiciones desde el primer día.