Maria Giner (Compromís): "Si la voz de los jóvenes estuviera representada, se resolvería el problema de la vivienda"

¿Cuál ha sido su camino hasta el Ayuntamiento de València?

Desde pequeña he estado ligada al voluntariado y la participación. En el Lluís Vives viví la Primavera Valenciana y el cambio político de 2015, y eso hizo que la política cobrara más importancia en mi vida. Estudié Derecho y Ciencias Políticas, pasé por el sindicalismo, el BEA y Joves PV, y después trabajé en la Cátedra de Derechos Lingüísticos y en la Conselleria de Educación. Ahora entro como concejala para dar voz a la gente joven, sobre todo a quienes se van de València porque no pueden emanciparse.

¿Qué áreas va a llevar?

Sobre todo Parques y Jardines, una parte de Urbanismo, Emergencia Climática y Vivienda. Para mí es clave intentar resolver este problema y aplicar algunas de las políticas que podría aplicar la señora Catalá y que no está aplicando, como por ejemplo aplicar la declaración de ciudad tensionada. No puede ser que cada vez haya más apartamentos turísticos, está aumentando la turistificación a un nivel que no podemos permitir.

¿La voz de los jóvenes está representada en la política municipal?

No, si estuviera representada y tuviera eco, el tema de la vivienda se hubiera intentado atajar, u otros temas que nos preocupan como la precariedad laboral, con trabajos donde cada vez cobramos menos y con una explotación que se debe frenar. Somos los jóvenes quienes más lo sufrimos porque con la excusa de estar recién egresada te utilizan para hacer horas y horas.

Maria Giner, concejala de Compromís per València / Daniel Tortajada

¿Teme encontrar edadismo en el ayuntamiento o la primera línea política?

A nivel de trabajo me ha pasado. Yo estaba de técnico en el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna y a veces la edad es un freno, te ven como «pobreta xiqueta que no sap ni on està». Y en la política me puede pasar lo mismo. Al final la gente tiene la conciencia de que cuanto más mayor eres, más sabes, y creo que puede ser una mezcla de las dos cosas, la experiencia que a mí me falta se puede complementar con los conceptos que sí tengo porque acabo de hacer una oposición y tengo la normativa recién estudiada. Es interesante ese tándem.

También tiene una realidad social distinta a la de muchos concejales.

Quizás sea la única concejala que ha tenido que irse de València. He vivido toda la vida en Russafa y me he tenido que ir a Tavernes, que está lejos, a 45 minutos, porque en mi barrio no podía emanciparse. Yo quería vivir a solas y no era factible. Ahora, o tienes una herencia o tus padres tienen una gran cantidad de dinero para poder comprar algo en València. Y no es el caso.

Maria Giner, concejala de Compromís per València / Daniel Tortajada

¿Comparte incertidumbre con mucha gente conocida?

Tengo muchas amigas que no pueden emanciparse y siguen en casa de sus padres con 30 años, cosa que está bien si es tu decisión, pero si no la quieres es un gran problema. Además estamos en un círculo complicado que te disuade de ahorrar: si cobras 1.200 euros es inviable que te compres un piso, así que pagas un alquiler que te ocupa la mitad del sueldo y la otra mitad la gastas en poder vivir un poco, en poder disfrutar del ocio y la cultura, dado que no tienes ninguna otra expectativa de poder salir de ese bucle a no ser que tengas unos padres que te avalen.

¿Qué medidas echa de menos?

En primer lugar, debemos tener en cuenta la falta de vivienda pública. Somos el país europeo que está a la cola de vivienda pública, así que hay que aumentarla, y puede fijarse un requisito de edad para acceder a ella. A veces cuando se hace vivienda aparecen escándalos como el de Alicante, pero si se actúa de buena fe sería importante incrementar el parque público. También topar los alquileres, sé que no se quiere y la derecha no lo concibe, pero cuando se limitan los alquileres el precio baja. Y sería clave declarar València ciudad tensionada. No puede ser que en mi barrio cada dos días haya anuncios diciendo que te compran la casa. Se están vendiendo los pisos por 600.000 euros. ¿Eso qué es?¿Qué ha pasado? Finalmente, habría que perseguir los apartamentos turísticos ilegales, y si no se tiene dinero suficiente para ello, implantar la tasa turística, porque al final quien viene usa el metro o el bus igual que tú. Nadie va a dejar de venir a una ciudad tan bonita por una tasa turística.

En el pleno municipal escuchará muchas veces que el gobierno de Catalá está impulsando más de 1.000 viviendas frente a las 14 que hizo el Rialto.

En tema de vivienda nos quedamos muy cortos, se debió hacer más, es evidente, pero el turismo que había en 2021 no es comparable al actual. Creo que el proceso de expulsión a los vecinos de los barrios no estaba en nuestro gobierno. Empezaba a estarlo a finales de 2023. Ahora cada vez es más evidente que hace falta vivienda pública, y en el pleno se les puede decir que si van a utilizar las viviendas para dársela a sus amigos, mejor no hacerlas.

Maria Giner, concejala de Compromís per València / Daniel Tortajada

Llega al ayuntamiento en un momento de ebullición y cambio dentro de los partidos. ¿Cómo valora la candidatura de Oltra?

Creo que Mónica Oltra es la candidata perfecta para llevar el gobierno del Ayuntamiento de València. Ella ha estado en la Primavera Valenciana, ha estado frenando las demoliciones en el Cabanyal, ha demostrado su arraigo en esta ciudad y su trayectoria política es incuestionable. Es una referencia dentro del partido, ha luchado como nadie y ha hecho políticas de izquierdas todavía vigentes. Es la mejor opción.

¿Pertenece a alguna familia política?¿Alguna figura pública que le inspire?

A nivel de partido la persona que de verdad me inspira es Papi Robles, yo vengo de Joves PV y ella fue técnica allí, para mí es una referente. También lo es Vicent Marzà o Raquel Tamarit con sus políticas en Educación. Y obviamente otro referente es Joan Ribó. La València actual no hubiera sido posible sin él.

Fuera de la política, ¿qué otras inquietudes o aficiones tiene?

Noticias relacionadas

El deporte es fundamental para mí, he hecho ballet toda la vida. Y también las Fallas, soy fallera en Tavernes de la Valldigna.