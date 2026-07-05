Vacaciones en familia: campings en los que descansar este verano sin salir de Valencia

Con la llegada del verano y en plena crisis, hay que elegir bien dónde y cuánto podemos gastar en estos meses de verano, y cuesta más cuando incluye niños ya que las opciones se reducen. A continuación, una selección de 5 campings en los que pasar unas semanas de desconexión con los más pequeños de la familia.

SAMAY DEVESA GARDENS (EL SALER)

Situado en pleno Parque Natural de l'Albufera de Valencia. Este camping ofrece 4 tipos de alojamiento, desde bungalows con capacidad para 5 personas hasta "Tiny houses", un nuevo concepto para hacer más cómoda la experiencia en la naturaleza, con acceso directo a la playa. Además, este resort cuenta con instalaciones para que no tengas que salir del recinto: gimnasio, supermercado y una residencia. También, los más pequeños podrán disfrutar de un pequeño parque acuático, karts, minigolf y un sinfín de actividades. Pero la experiencia no termina aquí, Samay también oferta paseos en barca por la Albufera, cuenta con una granja y pistas de diferentes deportes: tenis, fútbol y vóley.

CAMPING COLL VERT (PLAYA DE PINEDO)

También ubicado en el corazón de l'Albufera, entre la playas de Pinedo y El Saler, este recinto promete parcelas para los que prefieran llevar su caravana, y también, bungalows como opción más cómoda. En cuánto al ocio, Coll Vert cuenta con una gran oferta de actividades tales como turismo, senderismo, paseos en catamarán, animación infantil, rutas por el parque natural y actividades acuáticas, entre ellas, buceo y kitesurf. Y, mientras los pequeños están entretenidos, los adultos podrán relajarse en el GastroBar que cuenta con diferentes tipos de gastronomía sin obviar los platos típicos valencianos.

CAMPING LA NARANJA (PLAYA DE GANDIA)

Un poco más alejado de la capital, en el municipio de Gandia se encuentra La Naranja, que presume de estar a un kilómetro de una de las mejores playas de la Costa Blanca. Este camping presenta desde tiendas de alquiler hasta cabañas y mobil-homes, con diferentes dinámicas para todos los gustos cómo deportes acuáticos, rutas de senderismo y ciclismo, excursiones en barco y golf, y un espacio ideal para hacer barbacoas en familia. También, Gandía cuenta con una gran variedad de mercadillos y gastronomía para hacer la experiencia aún más completa.

CAMPING L'ALQUERÍA (GANDIA)

También en Gandia, y al igual que las demás opciones. L'Alquería presenta a su público una diversidad de alojamientos, especialmente parcelas y bungalows, con servicio de bar-restaurante, lavandería, gimnasio y lavaderos de vehículos. En cuanto al ocio, toda la familia se puede permitir deleitarse con las diferentes piscinas, jacuzzi y parque infantil. Para los más deportistas, hay una amplia oferta: escalada, surf, golf, tenis, karts y hasta un club de equitación. Incluyendo visitas a los principales monumentos y museos, incluso a parques naturales como el de Marjal de la Safor.

CAMPING MARIOLA (BOCAIRENT)

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Por último, al extremo sur de la provincia de Valencia, Camping Mariola brinda un sinfín de actividades relacionadas con la montaña ya que este espacio está ubicado en el interior. Esto convierte al camping en una localización única y especial en la que veranear con la familia, ya sea en bungalows o acampada. Esta ubicación cuenta con una actividad clave como lo es el senderismo, este se practica alrededor de la misma Sierra de Mariola, pero también, hay actividades enfocadas en los pequeños: Aquagym, animación, piscina, deportes y ocio infantil, al igual que torneos en las pistas deportivas de petanca, fútbol sala y baloncesto, y asimismo, iniciación al senderismo.