València concede 51 licencias de hotel en apenas tres años

La planta hotelera de València está disparada. La falta de plazas denunciada por el sector turístico y el interés empresarial por construir nuevos hoteles en la ciudad ha llevado al ayuntamiento a acelerar la concesión de licencias, que han sumado 51 en estos tres años de legislatura del PP, un planteamiento que choca, a juicio del consistorio, con las fuertes reticencias que existen por su parte a la hora de autorizar nuevos apartamentos. “Mientras el anterior Gobierno de Compromís y PSPV se dedicaron a dar licencias a cientos de apartamentos turísticos en la ciudad, el Ayuntamiento de València ha apostado por otro tipo de alojamientos reglados y que no alteran la convivencia en los barrios”, ha señalado el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner después de que el Ayuntamiento de Valencia haya otorgado desde junio de 2023 esas 51 licencias de obras y ambientales vinculadas a establecimientos hoteleros, unos datos que reflejan "la apuesta municipal por un modelo turístico profesionalizado, regulado y de calidad".

Los proyectos autorizados permitirán construir 2.634 habitaciones, que supondrán más de 5.400 nuevas plazas de alojamiento cuando los establecimientos entren en funcionamiento. En conjunto, la inversión asociada supera los 400 millones de euros y tendrá un impacto directo en la actividad económica y el empleo, con una previsión de más de 1.350 puestos de trabajo directos y más de 7.000 empleos indirectos.

“Estos datos demuestran que València es una ciudad atractiva para la inversión, con capacidad para generar actividad económica, empleo y riqueza. La recuperación de la confianza del sector empresarial en la ciudad es una buena noticia, porque permite avanzar hacia un turismo más profesional, de mayor calidad y con mayor retorno”, ha asegurado Giner.

La concesión de estas licencias se produce en un contexto de ordenación del alojamiento turístico y de refuerzo de la seguridad jurídica, primero mediante la moratoria en la concesión de nuevas licencias y, posteriormente, con la aprobación de una nueva normativa urbanística que blinda el 98% de las viviendas de la ciudad para uso residencial y establece requisitos muy exigentes para las viviendas de uso turístico.

Una mejor convivencia en los barrios

La nueva norma está orientada hacia la profesionalización de la oferta de alojamiento, lo que permite generar empleo estable, atraer inversión y mejorar la calidad de la oferta frente a modelos de crecimiento desordenado que pueden tensionar el mercado residencial o deteriorar la convivencia en los barrios. “El Ayuntamiento promueve un turismo ordenado, profesional y compatible con la vida en los barrios. Frente a la barra libre promovida por el anterior Gobierno al autorizar las VUT (Viviendas de Uso Turístico) en bajos comerciales, la ciudad necesitaba reglas claras, perseguir la oferta ilegal y facilitar los proyectos que aportan calidad, inversión y empleo”, ha añadido Giner.

El aumento en las licencias hoteleras se enmarca en la estrategia del actual equipo de gobierno la alcaldesa María José Catalá por agilizar la tramitación administrativa, especialmente de las solicitudes que permiten aumentar la oferta de vivienda, reducir incertidumbre a empresas y promotores y reforzar la capacidad de respuesta de los servicios municipales.

El grupo socialista discrepa

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València Javier Mateo considera, sin embargo, que la concesión de licencias hoteleras y "la proliferación de apartamentos turísticos por todos los barrios", está expulsando a los vecinos y vecinas, y "agravando la crisis de acceso a la vivienda”. Mateo ha denunciado que el ejecutivo municipal "carece por completo de un proyecto de ciudad" y está “favoreciendo una transformación que pone en peligro la identidad de València y la calidad de vida de quienes la habitan”. "María José Catalá y del Partido Popular están haciendo que esta ciudad sea solo para visitar y no para vivir", ha afirmado. En este sentido, ha recordado que “hasta mayo de 2023 existían licencias para 180 hoteles en toda la ciudad y que, desde la llegada del PP y Vox, se han concedido licencias para otros 51 establecimientos hoteleros”, por lo que ha apuntado que “siguiendo esta dinámica se duplicaría la capacidad hotelera, la capacidad de personas que podrían venir a visitar la ciudad en los próximos cuatro años".

Ante esta situación, ha insistido en que Catalá y Vox son “una amenazada para la supervivencia de València” y, frente a este modelo, Javier Mateo ha defendido “la necesidad de impulsar una política turística equilibrada y sostenible que sitúe en el centro a las personas que viven en la ciudad”. "Desde el Partido Socialista lo que proponemos es un modelo equilibrado de turismo, en el que se priorice a los que viven aquí frente a los que vienen a visitarnos", ha señalado.

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"València se parece cada vez más a cualquier otra ciudad y está perdiendo su esencia, porque el Partido Popular prefiere apostarlo todo al sol y playa, en lugar de pensar que València es mucho más que tiendas de souvenirs o fotos en el Hemisfèric", ha lamentado. Así, ha reclamado al Gobierno municipal que “abandone la estrategia de incrementar sin límites la capacidad turística y que impulse medidas para proteger el acceso a la vivienda, preservar el comercio de proximidad, defender los barrios y garantizar que València siga siendo una ciudad pensada, en primer lugar, para quienes la viven cada día”.