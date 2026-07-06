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Accidente de tráfico

Cinco heridos en un accidente entre un autobús de la EMT y un turismo en la CV-500

El choque se ha producido a la altura del parque de bomberos, entre Les Gavines y El Saler, provocando importantes retenciones en ambos sentidos

Accidente de tráfico en la carretera de El Saler

Accidente de tráfico en la carretera de El Saler

Redacción Levante-EMV

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María Bas

Mar Navarro

Un accidente de tráfico registrado esta mañana ha provocado retenciones en los accesos a las playas del sur de València. Una colisión entre un autobús de la EMT y un turismo ha obligado a cortar la carretera CV-500 en ambos sentidos de la marcha

Han intervenido, para atender a las víctimas, unidades del SAMU, SVB y también, una ambulancia de transporte urgente.

El siniestro en la carretera de El Saler ha dejado cinco heridos: dos hombres de 50 y 73 años fueron trasladados al Hospital La Fe con policontusiones y traumatismo craneoencefálico. Por otro lado, dos hombres, de 28 y 76 años respectivamente, y una mujer de 76 años que presentaban contusiones han sido desplazados al Hospital Doctor Peset. Ambos hospitales ubicados en València.

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El siniestro ha tenido lugar en el tramo comprendido entre Les Gavines y El Saler, concretamente a la altura del parque de bomberos de la zona. Actualmente ya se ha reanudado el paso de vehículos.

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