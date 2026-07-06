Accidente de tráfico
Cinco heridos en un accidente entre un autobús de la EMT y un turismo en la CV-500
El choque se ha producido a la altura del parque de bomberos, entre Les Gavines y El Saler, provocando importantes retenciones en ambos sentidos
Un accidente de tráfico registrado esta mañana ha provocado retenciones en los accesos a las playas del sur de València. Una colisión entre un autobús de la EMT y un turismo ha obligado a cortar la carretera CV-500 en ambos sentidos de la marcha
Han intervenido, para atender a las víctimas, unidades del SAMU, SVB y también, una ambulancia de transporte urgente.
El siniestro en la carretera de El Saler ha dejado cinco heridos: dos hombres de 50 y 73 años fueron trasladados al Hospital La Fe con policontusiones y traumatismo craneoencefálico. Por otro lado, dos hombres, de 28 y 76 años respectivamente, y una mujer de 76 años que presentaban contusiones han sido desplazados al Hospital Doctor Peset. Ambos hospitales ubicados en València.
El siniestro ha tenido lugar en el tramo comprendido entre Les Gavines y El Saler, concretamente a la altura del parque de bomberos de la zona. Actualmente ya se ha reanudado el paso de vehículos.
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