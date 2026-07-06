Catalá pide explicaciones por escrito a Badenas por su entrada en el Sindicat d'Estudiants: "yo no lo habría hecho"

"Yo no lo hubiera hecho" es la expresión más atrevida que ha pronunciado la alcaldesa María José Catalá sobre la entrada del concejal de Vox Juanma Badenas en el Sindicat d'Estudiants, y que ha generado el debate y la tormenta política del inicio de semana. Apela la primera autoridad municipal a esperar "un informe", lo que permite que el tema se vaya apaciguando con el paso de los días.

Aún así, aseguraba que, nada más empezar la jornada, había solicitado "al secretario municipal y con todos los técnicos de la casa, un informe jurídico para analizar antecedentes, la situación de cesión del del centro, etcétera. Conocer los antecedentes, qué es lo que ha sucedido para poder hacer una evaluación correcta en este momento de lo que ha sucedido allí con posibles responsabilidades o no".

"Vamos a analizarlo todo"

Pero una cosa es la situación y gestión del inmueble y otra es la conducta del edil. Pero entra en el mismo bidón y acabó asegurando que formará parte de la molla de dicho informe: "eso también forma parte del informe jurídico. O sea todo lo vamos a analizar. He sometido a evaluación jurídica absolutamente todo: los antecedentes del centro, si estaban en vigor la cesión, cuál era el uso del inmueble... y por supuesto, el objetivo principal que se analizara : por qué se entró, en qué condiciones, qué motivaba esa ese acceso, absolutamente todo. Esa es el motivo principal del informe jurídico, pero necesito tener unos antecedentes para hacer una evaluación correcta". En lo tocante al propio edil "le hemos pedido el fin de semana que argumente su acceso, que se incorpora a su evaluación".

La elaboración de ese informe sirve para ganar tiempo y para evitar desgaste. ¿Qué le parece la acción del concejal? Pues a la espera: "Yo necesito tener ese informe. A priori yo lo hubiera hecho ya sabes ustedes como soy yo pero, te necesito tener una evaluación de todos los antecedentes de todo lo que ha motivado efectivamente esto para poder, como alcaldesa, pues tomar una posición y decir exactamente qué vamos a hacer.

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Aseguraba Badenas que no hubo allanamiento, como le acusan, porque entre´con llave. "Bueno porque es una propiedad municipal y evidentemente todas las propiedades municipales el ayuntamiento consta que tiene una llave porque es el propietario del de local. A partir de ahí hay que ver la situación de la cesión y, efectivamente que motivo la entrada y depurar la responsabilidad en ese sentido.