La plaza del Dr. Collado de València dice adiós a la Óptica Centro tras casi medio siglo

Entrar en la plaza del Dr. Collado un lunes a las 11 de la mañana implica una imagen muy diferente a la que se habría podido tomar hace 20 ,o 30 años: Puestos de focaccias, bares donde los camareros te preguntan qué quieres pedir en inglés o tiendas de souvenirs con imanes tanto de paellas como de flamencas.

En el primer número de la plaza, se vislumbra un letrero negro, en el que se puede leer “Óptica Centro” en letras blancas redondas, y en el escaparate, en cada una de las lunas, cuelga un letrero rojo más bien austero, que indica un “50% de descuento por jubilación”. La óptica lleva desde 1976 en esta localización privilegiada de València, y pronto cerrará las puertas.

Está justo enfrente al bar Kiosco, en una finca de un color terracota, típico de las fincas antiguas de la ciudad. La óptica se encuentra hoy llena de gente que acude al reclamo de una buena oferta o una ganga, y de amigos de la dueña, que se acercan “a despedirse”, pese a alegrarse de que pueda gozar de más tiempo personal.

Pese a que el futuro tiende a ser incierto, la óptica, que carece de herederos que compartan el oficio de la dueña, cerrará pronto, pero algo nuevo llegará a la plaza del Collado, en ese local con rótulos negros, y los escaparates perfectamente ordenados y llenos de fotos y marcas de gafas, albergarán otro negocio diferente, que solo el tiempo decidirá si llega a durar 50 años más, igual que Centro.

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La plaza del Doctor Collado es uno de los espacios históricos, uno más, que ve desaparecer sus comercios tradicionales, transformados en franquicias o tiendas de nuevo cuño. No hace tanto tiempo echó el cierre una de las tiendas más antiguas del barrio y de la ciudad, justo enfrente: las Telas Metálicas de Blas Luna, un bazar con aires decimonónicos en la que se podía encontrar prácticamente cualquier utensilio de hogar y que ya aparece en las primeras fotografías de la plaza, y cuyo letrero histórico de la fachada -la finca ahora es un apartamento turístico- se preservó por su valor histórico. Ahora se ha reconvertido en un supermercado. El tiempo solo parece detenerse con el reloj añejo que aún marca las horas correctamente, justo al lado, en el letrero de la antigua tienda de numismática.