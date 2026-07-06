El Sindicat d'Estudiants prepara una querella criminal contra Badenas y exige su cese inmediato

El Sindicat d’Estudiants prepara una querella criminal contra el concejal del Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, por “allanar” un local que tienen cedido por parte del consistorio. La entidad estudiantil ha convocado esta mañana a los medios y se ha rodeado de diversos colectivos sociales y grupos políticos para evidenciar su indignación por los hechos denunciados este fin de semana y anunciar que explorarán todas las vías posibles de cara a depurar responsabilidades.

Mario Tercero, coordinador del Sindicat d’Estudiants en el País Valencià, ha explicado que el concejal de Vox entró “de manera totalmente ilegal” a un local del que disponen desde hace tres años, fruto de una concesión pública, y al que accedieron tras obtener una de las mayores puntuaciones en dicha concesión. El sindicato se ha encargado del mantenimiento del local y ha conservado la interlocución con el ayuntamiento para comunicar cualquier tipo de uso, según ha explicado el portavoz. “Que hablen de una supuesta inspección nos parece un intento ridículo de lo que hemos podido demostrar con imágenes de nuestras cámaras de seguridad”, ha señalado Tercero.

Según ha relatado, los estudiantes llegaron el viernes a su local y se encontraron la cerradura rota, inutilizada, con lo que entraron por otra puerta. Al consultar las cámaras, vieron cómo el concejal entraba a cara destapada junto a otra dos personas y realizaba un registro del local, grabando en todo momento, “con el único motivo de hacer un vídeo para sus redes sociales”. Desde el sindicato llamaron a la Policía y los propios agentes comunicaron que quien había entrado era Badenas, y también que lo había hecho para grabar este vídeo para sus redes.

“No nos parece ninguna casualidad que se cometa este atropello contra organizaciones juveniles como el Sindicat d’Estudiants, que tienen 40 años de historia, 40 años defendiendo una Educación Pública de calidad. No estamos hablando de una función administrativa ni de una inspección. Estamos hablando de una persecución política. Ya no solo es el allanamiento ilegal, también es un registro. En el local tenemos nuestros carteles, documentación interna, nuestras listas de afiliados. Este local ha sido y sigue siendo un punto neurálgico en todas nuestras luchas y somos los primeros interesados en que esté en perfectas condiciones”, ha seguido el portavoz.

“¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en una sede del Partido Popular o de Vox? Lo tenemos muy claro, ya hablaríamos de detenidos. Una persona que es catedrática de Derecho Civil sabe perfectamente todo lo que ha estado incumpliendo y no entendemos de ninguna manera que esta persona siga ocupando un cargo público. Si pretenden sembrar miedo, amedrentarnos y que nos echemos para atrás disfrutando de esa impunidad que le otorga al Ayuntamiento del Partido Popular y Vox, van listos, nos van a encontrar de frente”, ha dicho el estudiante.

Por su parte, Víctor Taibo, responsable del departamento jurídico del Sindicat d’Estudiants a nivel estatal, ha explicado que ante el “allanamiento del local y el registro sin orden judicial”, además de la denuncia presentada el mismo viernes en comisaría, el gabinete jurídico del sindicato –Red Jurídica– está preparando una querella criminal contra Juan Manuel Badenas por los posibles delitos que haya podido cometer.

“En primer lugar, allanar un local que es de uso privativo. Es como allanar un domicilio particular, dado que esto es el domicilio social y fiscal del Sindicat d’Estudiants. Y además se ha llevado un registro con grabaciones o fotografías, pudiendo haber sustraído material de la organización. Finalmente, esto se ha hecho de manera premeditada, como nos han confirmado los funcionarios del ayuntamiento, a quienes les dijeron que iban a coger las llaves y ellos contestaron que no bajo su responsabilidad”, ha continuado el jurista. “El concejal ha hecho abuso de su autoridad, ha utilizado su posición pública para hacer el registro. Queremos recordar que la Administración, cuando realiza labores de inspección, debe hacerlo a través de un procedimiento administrativo y comunicándose con las personas afectadas”.

“El problema fundamental del argumento de la inspección es que incrimina a Badenas y al Ayuntamiento de València en el caso de que sigan encubriendo a este individuo, que debe ser cesado inmediatamente como concejal por haber tenido una actuación delictiva que vulnera derechos y garantías fundamentales. Aquí se han cruzado todo tipo de líneas rojas, se está vulnerando la privacidad y la intimidad de una organización y se está vulnerando su derecho a tener un domicilio y a estar seguro. Si esto se permite, significa que este señor podrá actuar así con el resto de organizaciones y con el resto de ciudadanos. Pedimos su cese inmediato y pedimos que se actúe por parte de la Justicia y se detenga a este individuo para tomarle declaración”, ha cerrado Taibo.

Mónica Oltra: “Es un acto político que busca demostrar impunidad y generar miedo”

El Sindicat d’Estudiants ha estado acompañado por múltiples colectivos y los dos partidos de la oposición, Compromís y PSPV, que han sido muy críticos con la actuación del concejal de Vox. Mónica Oltra, candidata de Compromís per València a la alcaldía de València, ha comenzado con una reflexión: “Al margen de lo que se ha dicho sobre los delitos que se han cometido, todo esto es un acto político que tiene un objetivo muy claro: primero, mostrar que son omnipotentes, que pueden con todo, que pasan por donde quieren; segundo, generar miedo en la gente demócrata, que no piensa como ellos; tercero, ¿por qué el Sindicat d'Estudiants? Porque el Sindicat d'Estudiants rompe un esquema, y una mentira repetida, que la juventud está con la extrema derecha, y está con el fascismo. El Sindicat d'Estudiants lo que hace es demostrar que la juventud está luchando por los derechos, por una vida más digna, por los derechos de los estudiantes, está en la huelga educativa y está en la lucha por un mundo mejor”.

La candidata de Compromís per València a la Alcaldía, Mónica Oltra / Levante-EMV

“Por tanto, esto no son solo unos delitos que se tienen que denunciar, y que esperamos que la justicia sea tan dura como lo es con un 'furtagallinas'. Porque cuando alguien roba una gallina la justicia va muy rápida. Pero aquí tenemos a unos fascistas que han entrado en un local, rompiendo el cerrojo, sin tener derecho a hacerlo, y al margen de la democracia. Lo que están queriendo dejar patente de cara a la ciudadanía es que a ellos la democracia les sobra, y que pasarán por encima de la democracia, como siempre ha actuado el fascismo, como han actuado las camisas negras, como han actuado siempre los fascistas cuando han allanado las casas de la gente, cuando han quemado libros y cuando han destrozado los comercios de la gente que no les gustaba”, ha continuado Oltra.

“Por eso es tan importante organizarse, por eso es tan importante el Sindicat d'Estudiants, o la Gonzalo Anaya, o todas las asociaciones y el tejido asociativo que luchan por una democracia en la que valga la pena vivir y que defiende los derechos de la mayoría social. Y por eso el señor Badenas lo tiene que pagar, no solo ante la justicia, lo tiene que pagar también en esta casa consistorial. Porque esta casa consistorial, el Ayuntamiento de València, no puede ser cómplice de esto. Y por eso también el Grupo Municipal de Compromís ya ha pedido el expediente para llegar hasta las últimas consecuencias. No solo penales, también administrativas”, ha anunciado la valencianista.

El PSPV llevará al pleno la petición de cese de Badenas

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista presentará en el próximo pleno una moción para exigir el cese del concejal de Badenas, tras el “allanamiento de la sede del Sindicato de Estudiantes”. Sanjuan ha denunciado que este episodio supone “un ataque a derechos fundamentales” y ha advertido de que la alcaldesa “no puede seguir amparando con su silencio el comportamiento de una persona que sigue ocupando responsabilidades de gobierno”.

El socialista ha señalado que lo ocurrido trasciende cualquier polémica política y representa un hecho de una “gravedad democrática incompatible con un gobierno municipal”. En este sentido, ha defendido que la reacción de María José Catalá marcará si está dispuesta a proteger los derechos y las libertades de todos los vecinos y vecinas o si, por el contrario, continúa siendo cómplice de las actuaciones de quien forma parte de su gobierno.

El portavoz socialista Borja Sanjuan / Levante-EMV

"Creo que cometeríamos un error importante si minimizáramos lo que significa que un concejal de un gobierno de un ayuntamiento pretendidamente democrático entrara y allanara el local de una entidad sindical o de una entidad política. Cualquier persona que haya estudiado un mínimo de historia sabe que el fascismo es incompatible con la democracia", ha afirmado el portavoz socialista, quien ha insistido en que Badenas "ha vulnerado derechos fundamentales, derechos civiles y políticos" y que estos hechos deben tener "un reproche político" además del recorrido judicial que puedan tener.

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Sanjuan ha recordado que no es la primera polémica protagonizada por Badenas durante este mandato y ha criticado que siga formando parte del gobierno municipal pese a acumular actuaciones incompatibles con la responsabilidad institucional. En este sentido, ha asegurado que "este señor es un fascista de tomo y lomo y tiene competencias de gobierno" y ha reclamado a Catalá que deje de protegerle.