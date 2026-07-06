València cierra los accesos a l'Albufera ante el riesgo elevado de incendios forestales

El Ayuntamiento de València ha ordenado la prohibición de circular por las pistas y caminos de la masa forestal de la Devesa del Saler, como consecuencia del establecimiento del nivel de Preemergencia 3 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF) en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, desde el lunes 6 de julio de 2026, hasta el jueves 9 de julio de 2026, ambos inclusive. La restricción total de la circulación por este paraje natural del sur de la ciudad se extiende a cualquier tipo de vehículo, bicicleta o personas a pie.

El concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, ha solicitado a la ciudadanía que “siga en todo momento las instrucciones de las autoridades para la correcta protección del Parque Natural de La Devesa ante la situación de riesgo de incendio forestal que se suma a la ola de calor que se prolongará hasta el próximo jueves”.

Estas medidas se han tomado como consecuencia de la resolución aprobada por la Generalitat para extremar las precauciones y restringir al máximo las actividades en las zonas forestales de la Comunitat Valenciana.

En el caso de València, estas restricciones afectan al Parque Natural de l'Albufera en cuanto a la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales, con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, y cancelar cualquier tipo de actividad dentro de la masa forestal, ha explicado el concejal.

Recordar no obstante que estas restricciones no afectan al tránsito de vehículos para actuaciones de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso a residencias, explotaciones agrarias o instalaciones de servicios enclavadas dentro del mismo parque.

La prohibición viene originada resolución conjunta de la Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio, por la cual se efectúan determinadas restricciones, suspensión de actividades y recomendaciones como consecuencia del riesgo extremo de incendios forestales, en el marco del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF). Estas medidas se aplican a la Devesa de El Saler, al formar parte de la zona forestal del parque natural de l’Albufera.

En máxima alerta

Como consecuencia de esta situación, el Ayuntamiento intensifica la vigilancia y control en el Parque Natural con efectivos de la Guardería Forestal de la Devesa, del Parque de Bomberos de El Saler, de la Policía Local de València y voluntarios de Protección civil, en coordinación permanente con el Centro de Emergencias de la Generalitat (112), el Seprona de la Guardia Civil y la Policía Autonómica. "A este refuerzo de personal", ha explicado Caballero, "se suman los cañones SIDEINFO de El Saler que ya se han activado hoy para garantizar la humedad de la masa forestal ante el riesgo de incendios y las elevadas temperaturas”, ha añadido.

La resolución de la Generalitat supone, además, la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través; suspensión de obras y trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones; suspensión del uso festivo-recreativo del fuego por motivos festivos en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros); prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros); suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para circulación deportiva por terrenos forestales.

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Además del riesgo de incendios forestales se prevé para esta semana temperaturas muy altas por lo que es importante "prestar especial atención con menores, personas mayores, enfermos y personas vulnerables; mantener la casa fresca y ventilada; evitar la exposición directa al sol y la realización de actividades deportivas al aire libre sobre todo entre las 12:00 y las 16:00 horas; utilizar protección para rayos solares; realizar comidas ligeras, con alimentos ricos en agua y sales minerales, como fruta y verduras y beber mucha agua; vestir con ropa ligera, de colores claros y cubriendo la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza y no dejar a nadie en el interior de un vehículo cerrado y tampoco mascotas", en palabras del concejal.