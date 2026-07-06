València culmina el asfaltado de las últimas calles afectadas por la dana en el barrio de Sant Jordi de La Torre

El Ayuntamiento de València ha culminado el asfaltado de las últimas calles y vías que se vieron afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 en el barrio de Sant Jordi de la pedanía de La Torre. Además, en esta actuación también se han reasfaltado diversos caminos del barrio de Faitanar. La iniciativa ha contado con un presupuesto de 710.495,65 euros y se ha llevado a cabo por la empresa Asfaltos y Construcciones Elsan.

Concretamente, los trabajos se han llevado a cabo en las vías de La Torre: Giménez i Costa, Concepción Arenal, Pintor Joan Miró, Pic de Calderón, Marià Brull, Pedro de Luna, Hellín, Ovidi Montllor i Mengual, Ismael Blat, Algar de Palància, Alexandre de Laborde, Molí de la Pala y la avenida real de Madrid. El ámbito de actuación ha incluido también más de una docena de entradas y caminos rurales, como Alqueria de Rocatí, Cases de Masero, Casa dels Cudols, Casa Fornerot, Alqueria Nova, Casa del Mudet, Alqueria de Colau y el barrio de Sant Jordi, entre otros.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha destacado que “con esta actuación finalizamos el reasfaltado las últimas vías que se vieron afectadas por la dana”. “Gracias a estos trabajos, los vecinos de estas pedanías ven cómo sus calles retoman también la normalidad y lo hacen, además, con un nuevo pavimento fonoabsorbente que permitirá reducir el ruido y la contaminación”, ha añadido Giner.

Estas obras se han enmarcado dentro de las actuaciones urgentes y prioritarias determinadas por el Ayuntamiento de València para garantizar la seguridad vial, la accesibilidad a viviendas y explotaciones agrícolas y la funcionalidad del entramado urbano y rural de todo el entorno de la pedanía de La Torre y los barrios de Sant Jordi y Faitanar. Tal como recogía el informe elaborado por el Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura, los daños causados por la dana fueron mayoritariamente desprendimientos del firme asfáltico, formación de baches y hundimientos, acumulación de tierras, gravas y otros arrastres sobre la calzada, colapso parcial o total de elementos de drenaje y salvacunetas, así como la dificultad o imposibilidad de acceso a viviendas o parcelas agrícolas.

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Más de tres millones de euros de inversión

En total, el Ayuntamiento de València ha invertido tres millones de euros para realizar todas las obras de mejora de las infraestructuras viarias afectadas en las pedanías de la ciudad como Castellar-l’Oliveral, Forn d’Alcedo y La Torre, así como en el barrio de Sant Jordi y los caminos de las alquerías del barrio de Faitanar. “Esta inversión pone de relieve el compromiso del Ayuntamiento de Valencia para finalizar todos los trabajos y mejorar la vida de los vecinos de las pedanías valencianas”, ha aseverado el concejal.