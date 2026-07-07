Badenas justifica su entrada en el Sindicat d’Estudiants: "Es una de mis obligaciones como concejal"

El concejal Juan Manuel Badenas, de Vox, ha justificado su entrada en el local del Sindicat d’Estudiants a través de su canal de comunicación más empleado en los últimos meses: la publicación de un vídeo en sus redes sociales. “Ante las peticiones de multitud de medios de entrevistas para hablar de este tema. Aquí os dejo un vídeo muy ilustrativo”, dice el concejal en el mensaje que acompaña al vídeo.

En este, el edil de Patrimonio camina junto al local que ha sido objeto de polémica, se sienta en un banco, accede a otros locales cedidos por el Ayuntamiento de València y explica la actuación por la que ha sido denunciado a la Policía y se le interpondrá una querella criminal, según anunciaron ayer desde el citado sindicato, por el “allanamiento” del local y un “registro ilegal con grabaciones”.

Badenas dice vivir tiempos extraños por la sorpresa que ha suscitado que un concejal de Patrimonio se preocupe del estado de los bienes del patrimonio municipal. “Es de sentido común que antes de tomar las decisiones oportunas se lleven a cabo las labores de comprobación necesarias”, afirma el concejal en su último vídeo.

“Por ello vine a visitar este local del Ayuntamiento de València que no está alquilado a nadie acompañado de dos empleados públicos porque se trata de un bien cedido para uso público. Porque según los informes de la Policía Local solicitados por mí, me informaron que después de pasar varias veces por el local lo encontraron cerrado, no localizando a nadie como ahora”, dice Badenas ante una puerta cerrada, haciendo mención de pasada a los dos asesores que le acompañaron en la entrada a local del sindicato.

“Son muchas entidades e incluso concejalías del Ayuntamiento de València que me han pedido locales para poder realizar sus actividades. Por ello, desde hace varios meses estoy recorriendo los diferentes locales y otros inmuebles del patrimonio municipal para comprobar su estado y la utilización que de ellos se está haciendo”, afirma el edil. “Ya he visitado más de 15 locales y cada semana intentamos visitar al menos tres o cuatro. Esta es una de mis obligaciones como concejal que establece la ley y los pliegos donde se realizó la adjudicación a cada una de las entidades correspondientes”.

Acto seguido, Badenas explica su método: “Siempre hemos accedido, tanto los empleados públicos como yo, a cada uno de los locales con las llaves que tiene en su poder el ayuntamiento, puesto que se trata de concesiones municipales. Como en el resto de ocasiones, el modo de proceder es el mismo. El servicio de Patrimonio, que es el custodio de las llaves, las entrega a un empleado público, que es quien abre las puertas del local correspondiente. A veces nos hemos encontrado locales que estaban siendo utilizados para una finalidad distinta para la que fueron concedidos o en estado ruinoso con peligro para las personas”.

Y concluye: “En realidad se trata de conseguir dos cosas. La primera, que los bienes municipales tengan un uso adecuado. Y la segunda, evitar riesgos y daños a las personas que por cualquier motivo utilizan o visitan los bienes municipales”.

Compromís: "Badenas actúa con la lógica fascista"

Al respecto, Papi Robles, de Compromís, ha lamentado que Badenas vuelva a utilizar las redes sociales “para intentar demostrar que hace algo en el ayuntamiento”. Y añade: “No deja de ser vergonzoso que saque pecho de conocer el estado de las instalaciones municipales más de tres años después de llegar al gobierno. Dice que ha visitado 15 locales; es decir, sus visitas les salen por un pico a los valencianos, teniendo en cuenta que cobra 82.000 euros al año. Es un insulto a la inteligencia que trate de justificar su nulo trabajo con este tipo de vídeos”.

“Pero Badenas no entra en el fondo de la cuestión: ¿por qué asaltó el local del Sindicat d'Estudiants sin notificar ni seguir el procedimiento administrativo correcto? ¿Por qué intentó hacer lo mismo con el local de FAMPA? La respuesta no la da porque no la tiene, porque actúa con la lógica fascista de quien se cree por encima de la ley y se apropia de las instituciones como si fueran suyas”, ha denunciado la valencianista.

El PSPV vuelve a pedir su cese inmediato

Por su parte, el portavoz socialista en el ayuntamiento, Borja Sanjuan, ha exigido a María José Catalá el cese inmediato de Badenas, después de que “haya reconocido públicamente en sus redes sociales que, además de entrar de forma ilegal en la sede del Sindicato de Estudiantes, ha actuado de la misma manera en otros 15 locales municipales”. Ante estos hechos, ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista solicitará el listado completo de los inmuebles afectados y todos los expedientes administrativos correspondientes para conocer cómo se ha actuado en cada caso.

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Sanjuan ha advertido de que el reconocimiento realizado por el propio concejal de Patrimonio agrava todavía más unos hechos de enorme gravedad institucional, ya que confirma que la actuación llevada a cabo en la sede social del Sindicato de Estudiantes no fue un episodio aislado, sino una forma de proceder reiterada desde una delegación municipal. Para el portavoz socialista, resulta imprescindible esclarecer qué actuaciones se han realizado, sobre qué entidades y con qué cobertura administrativa.