Todos los conciertos del Roig Arena este mes de julio

El Roig Arena acoge durante julio de 2026 una amplia programación de conciertos con artistas nacionales e internacionales. El recinto multiusos, con capacidad para hasta 20.000 personas, será el escenario de algunos de los principales eventos y festivales que se celebrarán este verano en Valencia.

3 de julio: KANY GARCÍA La cantante y compositora puertorriqueña Kany García debutó en el Roig Arena el pasado viernes con su gira "Puerta Abierta" . Un espectáculo que combinó temas de su último disco y los grandes éxitos que han marcado su trayectoria.

La cantante y compositora puertorriqueña Kany García debutó en el Roig Arena el pasado viernes con su gira . Un espectáculo que combinó temas de su último disco y los grandes éxitos que han marcado su trayectoria. 8 de julio: LA REINA DEL FLOW El elenco de la exitosa telenovela colombiana llega al escenario del Roig Arena para cantar todos los éxitos musicales de la serie . El show contará con la participación de Carlos Torres (Charly Flow), María José Vargas y Kevin Bury, quienes interpretarán en directo los temas más famosos de la producción de Netflix.

El elenco de la exitosa telenovela colombiana llega al escenario del Roig Arena para cantar todos los . El show contará con la participación de Carlos Torres (Charly Flow), María José Vargas y Kevin Bury, quienes interpretarán en directo los temas más famosos de la producción de Netflix. 16 de julio: REVE FEST Este festival de música urbana orientado al público joven e impulsado por la Fundación Músicos por la Salud se estrena este verano en el Roig Arena. El evento comenzará a las 15:00 horas y finalizará a las 00:00 horas, y contará con la participación de grandes artistas como María Becerra, Kidd Voodoo, Lorna, C. Marí, La Zowi y RVFV.

18 de julio: OPERACIÓN TRIUNFO Los dieciséis concursantes de la última edición del talent show musical de OT 2025 actuarán en el recinto a las 21:00. Los concursantes interpretarán un repertorio de los temas más populares de la edición, incluyendo actuaciones grupales, dúos o individuales.

Los dieciséis concursantes de la última edición del actuarán en el recinto a las 21:00. Los concursantes interpretarán un repertorio de los temas más populares de la edición, incluyendo actuaciones grupales, dúos o individuales. 22 de julio de 2022 EVA AYLLÓN . La artista peruana conocida por ser la "Reina del Landó" y una de las voces más emblemáticas de latinoamerica actuará en el Auditorio del Roig Arena y presentará en su gira "¡Que viva el Perú! ", un recorrido por los valses peruanos y la música criolla.

. La artista peruana conocida por ser la "Reina del Landó" y una de las voces más emblemáticas de latinoamerica actuará en el Auditorio del Roig Arena y presentará en su gira ", un recorrido por los valses peruanos y la música criolla. 23 de julio: WOLFMOTHER y PET SHOP BOYS . El jueves 23 se celebran dos conciertos en el Roig Arena. El dúo británico Pet Shop Boys actuará en la pista central a las 21:00, dentro de su gira Dreamworld: The Greatest Hits Live . El concierto supondrá el regreso del dúo a Valencia diecinueve años después, además de su primer concierto en el país este 2026. La misma tarde, en la sala Auditorio Roig Arena a las 19:00, actuará la banda australiana Wolfmother , un grupo de hard rock influido por la música y el ritmo de bandas rock de los setenta.

. El jueves 23 se celebran en el Roig Arena. El dúo británico Pet Shop Boys actuará en la pista central a las 21:00, dentro de su gira . El concierto supondrá el regreso del dúo a Valencia diecinueve años después, además de su primer concierto en el país este 2026. La misma tarde, en la sala Auditorio Roig Arena a las 19:00, actuará la banda , un grupo de hard rock influido por la música y el ritmo de bandas rock de los setenta. 26 de julio CHAYANNE El artista puertorriqueño presenta en Valencia "Bailemos otra vez Tour". Un concierto en el que repasará sus grandes éxitos como "Madre tierra" o "Torero", además de cantar en directo sus lanzamientos más recientes.