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Un hombre irrumpe en la Catedral y la Basílica y golpea los candelabros del altar mayor

El individuo, que se había llevado una cruz de la Seo, fue interceptado por un sacristan de la Basílica hasta que llegó la Policía Nacional

Los candelabros del altar mayor que fueron golpeados

Los candelabros del altar mayor que fueron golpeados / Alberto Saiz

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La tranquilidad habitual de los servicios religiosos del centro de València se ha visto alterada por la irrupción de una persona que ha accedido tanto a la Catedral como a la Basílica causando destrozos leves tanto en uno como en otro recinto y que ha acabado con la detención del mismo.

Según ha podido saber Levante-EMV, el individuo accedió primero a la Catedral, subiendo al altar mayor y, apropiándose de una de las cruces, ha empezado a golpear y romper algunos de los candelabros que hay en el mismo.

Inmediatamente después ha abandonado la Seo por la Puerta de los Apóstoles para dirigirse a la Basílica. Como saltaba a la vista sus intenciones ya se ha advertido a la policía. Aún así, le ha dado tiempo a hacer lo mismo: irrupir en el recinto, subir al altar blandiendo la cruz y golpear candelabros. Ahí, sin embargo, se ha encontrado con la resistencia del sacristán, que lo ha interceptado. La cruz ha caído al suelo junto con el individuo, momento en el que han llegado ya los agentes y se lo han llevado detenido.

No ha trascendido la identidad del agresor ni su motivación. Vestía una especie de túnica blanca, con una larga barba y pelo rubio. En redes sociales se ha identificado como una especie de predicador alternativo, y que ya habría irrumpido en otras iglesias con las mismas intenciones.

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No es la primera vez que sucede un hecho parecido. El pasado verano, sin ir más lejos, el protagonista fue una persona que, en estado de ebriedad, se había quedado dormido en uno de los bancos. Al ser conminado a salir del recinto empezó a mostrarse agresivo, llegando a golpear a algunos feigreses, hasta fue inmovilizado también por un sacristán, en este caso de la Seo.

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