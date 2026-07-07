La piscina de verano de Natzaret reabrirá mañana tras cerrar por una plaga de palomas
El ayuntamiento ha activado un protocolo diario de limpieza intensiva de la zona de la piscina descubierta, así como un refuerzo del tratamiento del agua
C.Moreno
La piscina de verano de Natzaret reabrirá mañana tras los trabajos realizados por el del servicio de Bienestar Animal para reducir la presencia de palomas en la zona. Dicha piscina piscina abrió sus aguas el 21 de junio, pero solo 15 días después la instalación fue cerrada por una plaga de aves –palomas, gaviotas y tórtolas– que había llevado a la Conselleria de Sanidad a decretar el cierre de la instalación municipal por la infección de las aguas.
En este sentido, también se ha activado un protocolo diario de limpieza intensiva de la zona de la piscina descubierta, así como un refuerzo del tratamiento del agua, para garantizar las condiciones óptimas de uso de la instalación. Así, la previsión es que la piscina descubierta vuelva a abrir al público a lo largo de la mañana. Y el resto de espacios del polideportivo municipal de Natzaret continúan operativos y funcionando con normalidad –las actividades programadas en la piscina descubierta se han trasladado durante estos días al vaso cubierto–.
La presencia masiva de estas aves están causando un grave trastorno en el barrio, según han venido denunciando desde la Associació Veïnal de Natzaret en sus redes sociales. Pero no solo eso: los venuncias lamentan que las acciones de mejora realizadas desde el pasado año no han servido para conseguir una optimización de la piscina. El suelo sustituido es resbaladizo y se ha "aumentado el riesgo de caídas". Los cañizos retirados han quitado zonas de "sombra eficaz" porque las telas instaladas "apenas protegen del sol". Y siguen esperando la llegada de una "escalera adecuada" que "facilite a entrada al agua a las personas mayores o con movilidad reducida, una necesidad básica que continúa sin resolverse".
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