València se protege del calor: cañones de agua, refugios y suspensión de actividades

El Ayuntamiento de València ha activado todos los recursos y servicios municipales ante la ola de calor que afecta a la ciudad y para proteger a la ciudadanía, unos recursos que se mantendrán activos mientras la situación lo requiera.

Activación de los cañones de El Saler

Así, el consistorio ha puesto en marcha esta mañana los once cañones de agua fijos de El Saler para refrescar la zona verde, proteger a la población que reside y humedecer la vegetación. Los cañones miden entre 12 y 16 metros, lanzan agua a 42 metros de distancia, están conectados a un depósito y son autónomos desde el punto de vista energético. El sistema permite un volumen de agua movilizable de 10.000 litros por minuto, casi el doble de la descarga de un avión anfibio convencional, con capacidad para 6.000 litros. El sistema se complementa con 15 cañones SIDEINFO portátiles.

Esta medida se complementa con la prohibición de circular por las pistas y caminos de la masa forestal de la Devesa de El Saler, a consecuencia del establecimiento del nivel de Preemergencia 3 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF) en todo el territorio de la Comunitat, desde el lunes, 6 de julio de 2026, hasta el jueves, 9 de julio de 2026, ambos incluidos. La restricción total de la circulación por este paraje natural del sur de la ciudad se extiende a cualquier tipo de vehículo, bicicleta o persona a pie.

Actividades al aire libre

La Concejalía de Educación ha enviado un correo a todos los centros escolares que tienen autorizadas escuelas de verano para que trasladen a el interior todos las actividades al aire libre y eviten que el alumnado salga al patio. Igualmente, Deportes ha suspendido también todas las actividades al aire libre que estaban previstas.

La suspensión de las actividades al aire libre afecta también a la programación de la Feria de Julio. La actividad infantil de talleres prevista para hoy en la plaza de L’Ermita de Orriols se pospone al 22 de julio a las 19.30 horas. También el monólogo de Miki Dkai pasa de las 21 a las 22 horas para evitar las horas de luz.

Igualmente, también se encuentra cerrado el Casal d’Esplai de El Saler.

Refugios climáticos y fuentes

La ciudad dispone también de una amplia red de 39 refugios climáticos distribuidos por los diferentes barrios y pedanías de València, integrada por equipamientos municipales y espacios públicos preparados que ofrecen confort térmico y protección ante el calor extremo, especialmente a las personas más vulnerables. Con la ampliación de 2026, la red refuerza la cobertura territorial hasta garantizar la presencia de, como mínimo, un refugio climático en cada distrito, acerca estos espacios de protección a más barrios y facilita el acceso.

Entre los refugios habilitados se encuentran los equipamientos gestionados por València Sostenible (las oficinas de la energía y el Observatorio del Cambio Climático), el Palau de Congressos, centros municipales de actividades para personas mayores, museos municipales y el Museu de les Ciències, centros culturales o bibliotecas, entre otros espacios.

Toda la información sobre la red de refugios climáticos municipales, la ubicación, horarios y consejos prácticos para combatir el calor está disponible en la web de València Sostenible, donde la ciudadanía puede consultar el mapa completo de espacios habilitados.

Para aquellas personas que van por la calle, València dispone de 77 fuentes urbanas PUSDAR (puntos de suministro de agua declorada para el llenado de botellas de uso personal), un servicio gratuito del Ayuntamiento de València que ofrece agua potable filtrada y refrigerada a toda la ciudadanía.

Las fuentes PUSDAR constan de una estructura de acero inoxidable con cierre de seguridad antivandálico que permite rellenar las botellas de agua de manera automática. El interior de la estructura consta de un refrigerador con una capacidad de 120 litros que permite enfriar el agua y que se adapta al clima de la ciudad. El agua se somete una doble filtración y una desinfección por medio de luz ultravioleta. Igualmente, los puntos de suministro incluyen un equipo de generación de ozono para desinfectar de manera automática el filtro del suministro.

También están desplegados los toldos que cubren la plaza de la Reina, un sistema de protección de 500 m² que proporcionará sombra permanente a la explanada hasta finales de octubre. El sistema de cubiertas de la plaza de la Reina consta de 39 columnas y 19 toldos fijados a diferentes alturas de entre 5 y 6 metros para no interrumpir la visión completa de la fachada de la catedral de València.

Igualmente, también está en marcha en la misma plaza el sistema nebulizador que, dotado de un total de 288 filtros, convierte agua potable a alta presión en una fina niebla que ofrece un oasis refrescante en medio de la ciudad. El funcionamiento absorbe parte del calor ambiente, suaviza la temperatura de los alrededores y genera un efecto refrescante.

Piscinas municipales

Las piscinas municipales organizan también diferentes actividades acuáticas como matronatación, natación preescolar, aquagym, natación escolar y natación para adultos, con un total de 2.406 plazas, repartidas entre Parc de L’Oest, Benimaclet, Benicalap, Castellar-L’Oliveral y El Palmar. Además todas las piscinas disponen de baño libre en diferentes horarios en función del día de la semana y el mes de la temporada estival. Además, el Complejo Piscina Parc de L’Oest amplia la oferta de ocio con aperturas nocturnas todos los viernes entre el 26 de junio y el 29 de agosto, de 21 a 1 horas, con una programación especial de fiestas temáticas, animación, música en directo, actividades acuáticas e infantiles que convierten las noches de verano en una alternativa refrescante y familiar para disfrutar de la ciudad.

CAES

El Centro de Atención a las Emergencias Sociales, CAES, de València, en la calle de Santa Cruz de Tenerife, ofrece también atención y asistencia social ante la ola de calor. La ampliación del contrato existente entre el Ayuntamiento de València y Cruz Roja, que se aprobó en la Junta de Gobierno del 16 de mayo de 2025, amplía el servicio de este centro a todo el año, incluidos los meses de verano. El CAES de la calle de Santa Cruz de Tenerife dispone de 25 plazas de asistencia disponibles.

Además, València dispone de un CAES en Benimaclet, que también está abierto todos los días del año.

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València + Segura

Igualmente el programa València + Segura, que pretende reforzar la resiliencia de la ciudad ante las emergencias, también aborda las olas de calor y la prevención de incendios y pone a disposición de la ciudadanía una serie de acciones y consejos que seguir ante las altas temperaturas o los incendios forestales. Se pueden consultar en la página web municipal.