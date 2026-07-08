Balance municipal de los Gay Games: más de diez mil participantes, lleno hotelero y algunos intentos de sabotaje

El balance de los Gay Games no se ha salido del guión previsto y previsible: todo bien. Ya llegará la oposición para decir que todo mal, dentro de un evento deportivo y social en el que el desencuentro ha sido máximo desde el primer día. Lo cierto es que el Ayuntamiento ha hecho públicos los datos, con ese mensaje positivo imaginable. Entre ellos destaca la aparición de "escasas" incidencias, y que no tienen que ver con mal comportamiento de los visitantes, participantes o turistas -no entraba en ninguna ecuación- sino con los sabotajes. Así, se enumeran la aparición de carteles pidiendo el boicot el día de la inauguración y pintadas y cerraduras bloqueadas en algunas de las sedes. "La rápida actuación municipal y del tejido asociativo deportivo permitió realizar la jornada tal y como estaba prevista. Tanto la Fundación Deportiva Municipal como los gestores de las instalaciones han denunciado los hechos y han puesto toda la documentación a disposición de las autoridades pertinentes".

Moisés Domínguez

Más de 10.000 deportistas

La cita ha reunido en la ciudad, entre el 27 de junio y el 4 de julio, a más de 10.200 deportistas de 81 nacionalidades, con el apoyo de 800 personas voluntarias. “València ha demostrado que es una ciudad abierta y perfectamente preparada para acoger grandes acontecimientos internacionales. Durante nueve días hemos sido la capital mundial del deporte y la diversidad, y lo hemos sido con mucho orgullo”, ha destacado Rocío Gil, concejala de Igualdad y Deportes.

La participación española se ha tenido que saldar con la "participación récord" de España, cosa que era, por otra parte, tan lógico como puede ser por la proximidad que supone ser anfitrión, pero el hecho de ser el cuarto país con más participantes deja claro que, más allá de que haya países con una mucha mayor implantación del concepto de deporte LGTBIQ+ asociativo, ha habido una resistencia a participar amparados en el boicot que se extendió durante los meses previos por parte de los colectivos, especialmente a causa de la aprobación de la ley Trans.

Moisés Domínguez

91,6 % de ocupación hotelera

Se esperaba que los Gay Games fueran, en materia turística, un premio de lotería inesperado y puntual: que vendría mucha gente y "gastosa".

Los resultados recabados por la Fundación Visit València cifran en un 91,6% la ocupación media durante las nueve noches que ha durado el evento. Este dato supera con creces la primera estimación (76,1%). La ocupación durante la semana del evento se mantuvo por encima del 85%. Destacaron los fines de semana, en los que los datos ascendieron hasta el 95,1% durante el primero; y hasta el 93,2% durante el segundo. En cuanto a los precios, la tarifa media por noche se situó en torno a los 173 euros, con picos de 198. La concejala de Turismo aseguraba que respondía a "los esfuerzos realizados en la promoción, que se remontan hasta hace más de un año con campañas y viajes alrededor del mundo”.

A nivel de cifras se apuntan 180 periodistas acreditados y diferentes acciones de cartelería.

En materia de competición han cuantificado 10.200 medallas de participación, así como 9.000 de competición en 39 disciplinas. El punto de encuentro de los Gay Games, ubicado en el Tramo III del Jardín del Turia, ha llegado a las 18.000 visitas con actividades como el ciclo de “Charlas Orgullosas” y el desfile “Queer Fashion Show”. Además, el festival de cine queer “Pride in Motion” ha reunido a alrededor de 240 personas a lo largo de la semana. La ceremonia de apertura reunió a 13.500 personas y la clausura a otras 7.000 personas. Poderoso contraste a pesar de la diferencia de asistencia entre un Ciudad de València que quedó desangelado en las gradas y una Fonteta llena.

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"Referente de diversidad"

En definitiva, “los Gay Games XII en València han superado todas las expectativas y se han consolidado como un evento deportivo, cultural y social que ha convertido a nuestra ciudad en un referente internacional de la diversidad, la inclusión y el respeto”, ha explicado el presidente de la Asociación de empresas y profesionales para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Comunitat Valenciana (AVEGAL) Juan Velasco.