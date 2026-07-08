Las obras de reparación del Centre Arqueològic de l’Almoina y su entorno urbano comenzaran el próximo 20 de julio

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha avanzado que las obras de reparación del Centre Arqueològic de l’Almoina, ubicado en pleno centro histórico de València, entre la plaza de Dècim Juni Brut y la catedral, y su entorno urbano comenzarán el próximo 20 de julio, día en que se cerrará temporalmente el museo. Esta intervención, ha explicado Moreno, “es la más importante desde su inauguración, en diciembre de 2007”.

Las obras consistirán en la reparación de las filtraciones de agua de la cubierta y en adecuación de la instalación de climatización del referido museo municipal y supondrán una inversión de 1.723.777 euros, con un plazo de duración de 14 meses, periodo en el que el centro permanecerá temporalmente cerrado. Además, también está prevista la reparación de las baldosas y muros del entorno urbano que conforman la plaça de l’Almoina.

La intervención se suma a la realización, entre finales de 2023 y principios de 2024, de diversas obras de mejora en las instalaciones de l’Almoina, con un coste total cercano a los 800.000 euros. En concreto, se sustituyeron 900 focos halógenos por proyectores con lámparas LED, más eficientes energéticamente y menos contaminantes; y se repararon los audiovisuales del centro arqueológico, fuera de funcionamiento desde hacía años como consecuencia de la expiración de su vida útil, el agotamiento de los repuestos y de los problemas de climatización derivados del sobrecalentamiento del subsuelo.

Una reforma muy esperada

Compromís per València denunció el estado en el que se encuentran los muros que rodean el centro arqueológico de l'Almoina, que hasta ahora su condición actual, es de azulejos y muros rotos, así como un pavimento en malas condiciones, según ellos. Compromís per València exige al gobierno municipal la intervención urgente de este problema, y llevan tiempo pidiendo un "remedio" para consolidar los muros y una revisión de manera completa del pavimento.

El muro de l'Almoina, a día de hoy / Redacción Levante-EMV

Gloria Tello, concejala de la formación valencianista y responsable del área de Patrimonio Histórico durante el pasado mandato, considera que el ejecutivo de María José Catalá "ha sometido a l'Almoina al olvido". La falta de mantenimiento, añade, “es tan vergonzosa que hasta su entorno luce pavimento roto y paredes con parte de los azulejos caídos. Catalá tiene en este espacio una posibilidad de mostrar su sensibilidad con el espacio público patrimonial de la ciudad, y por ahora su inacción lanza un mensaje muy claro", señala la edil.

Tello ha puntualizado: “Es cierto que hace ya dos décadas la urbanización del entorno de l'Almoina la ejecutó el servicio de Patrimonio Histórico, pero una vez realizada, lo normal sería que su mantenimiento lo hicieran los servicios competentes del mantenimiento de las infraestructuras.", haciendo alusión a un posible desacuerdo por parte del Ayuntamiento a la hora de quién sería el responsable de este trabajo de mantenimiento y reconstrucción.

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Para la formación naranja, esta reforma no tiene que ver con las obras pendientes en el interior del mismo museo, pese a que para ellos, "ambas realidades dibujan un mismo patrón de desidia". Aparte, Compromís per València denuncia que el gobierno municipal "ha tardado tres años en licitar las obras de reparación de las filtraciones de agua de la cubierta y de adecuación de la instalación de climatización, y eso después de un intento en falso, al verse obligados a corregir los pliegos de la contratación por un error en el cálculo del presupuesto", y recuerdan que ese proyecto de obra fue previamente adjudicado e impulsado por su partido, durante la legislatura pasada.