El sonido de las cacerolas vuelve a sonar en Orriols ante las "promesas vacías" del ayuntamiento

Los vecinos y vecinas de Orriols han vuelto a salir a la calle a las 19 horas, en el cruce entre las calles Juan de la Peña y Padre Viñas, en una nueva cacerolada de protesta frente a lo que consideran "tres años de inacción, abandono y promesas rotas" por parte del actual equipo de gobierno municipal. La plataforma vecinal denuncia que el barrio afronta el tramo final de la legislatura con un balance de parálisis institucional.

La acción, decidida en la asamblea vecinal del mes pasado, busca reivindicar las "cosas pendientes" que se habían empezado a abordar en las mesas interconcejalías por la mejora del barrio de Orriols, y reivindican que pese a que se les prometió que "Orriols iba a ser prioridad", con "proyectos vitales" como la naturalización de las calles para mitigar las temperaturas estivales, la remodelación de la plaza Esteban Dolz, la inclusión de una biblioteca digna o la creación de zonas de aparcamiento en los solares vacíos del barrio, todo esto ha quedado en "promesas vacías".

Cacerolada en Orriols / J.M. López

Otro de los puntos candentes que denuncia la plataforma se trata de la situación del polideportivo municipal, que lleva dos años cerrado, y deja a los jóvenes sin opciones de ocio y deporte. Por otra parte, Orriols en Lucha habla del problema que sufren en los meses estivales debido a la reducción de la plantilla policial , que, según la plataforma, deriva en un aumento de la okupación de viviendas en el barrio, sin que exista una solución óptima.

"No se arregla con tiritas"

Así, Orriols En Lucha pide un plan integral de remodelación del barrio abordado desde las áres de Urbanismo, Servicios Sociales y Seguridad, y denuncia que barrios como el suyo "no se pueden arreglar con tiritas". "La calidad de vida de nuestros barrios no puede depender del código postal en el que vivimos", insisten. Por otra parte, la plataforma habla del agravio comparativo que implica que proyectos como la supermanzana o los huertos urbanos, heredados de la legislatura anterior y financiados con fondos europeos, se hayan llevado a término, y los que estaban a punto de llevarse a cabo en su barrio no se hayan visto ni siquiera empezados: "Lo único que queremos es que nos tomen en serio".

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La plataforma vecinal señala que esta protesta no se lleva a cabo por un hecho aislado, sino que se suma a la intensa campaña de movilizaciones que el vecindario ha mantenido activa durante los últimos meses. Ante la persistente inacción del ayuntamiento, señalan fuentes de la plataforma, los vecinos han tenido que recurrir a la protesta en la calle —incluyendo las recientes concentraciones y otras iniciativas de denuncia pública— como la única vía efectiva para visibilizar sus quejas y forzar los pocos canales de comunicación oficiales conseguidos hasta la fecha.