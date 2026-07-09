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El Ayuntamiento de València repone cinco palmeras datileras en la calle de les Barques

Según destacan desde la concejalía, esta actuación sirve “para recuperar la imagen tradicional de una de las calles más representativas de la ciudad”

Los equipos de jardineros municipales durante la plantación de las palmeras

Los equipos de jardineros municipales durante la plantación de las palmeras / Ayuntamiento de València

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Redacción Levante-EMV

València

El Ayuntamiento de València, a través del Servicio de Parques y Jardines, ha llevado a cabo, durante la jornada de hoy, la plantación de cinco ejemplares de palmera datilera, conocida técnicamente como Phoenix dactylifera, en la calle de les Barques.

A diferencia de las plantaciones de arbolado convencional, las palmáceas se plantan durante los meses de verano debido a su origen tropical. Las altas temperaturas favorecen el desarrollo de su sistema radicular, lo que facilita su correcta implantación en el terreno y mejora las posibilidades de arraigo y crecimiento.

La calle de les Barques vuelve a tener palmeras

La calle de les Barques vuelve a tener palmeras / Ayuntamiento de València

La concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, ha señalado: “Cada reposición se realiza atendiendo a criterios técnicos y de seguridad, utilizando ejemplares de calidad y en el momento más adecuado para garantizar su correcta adaptación y desarrollo”.

Los nuevos ejemplares ocuparán los alcorques que han quedado vacíos tras la retirada de varias palmeras por motivos de seguridad. Gil ha explicado que “esta actuación permite recuperar una alineación histórica de palmeras que forma parte del paisaje urbano de la calle”.

Las cinco palmeras han sido adquiridas en un vivero de la Comunitat Valenciana y cuentan con el correspondiente certificado fitosanitario, que acredita que los ejemplares están libres de plagas y enfermedades, lo que garantiza su idoneidad para incorporarse al patrimonio vegetal de la ciudad.

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Con esta intervención, la Concejalía de Parques y Jardines continúa con las actuaciones de reposición y mejora del arbolado en la ciudad. “Nuestro objetivo es mantener una ciudad más cuidada, con más jardines y con un arbolado sano que contribuya a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, ha concluido la edila.

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