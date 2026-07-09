El Cabanyal-Canyamelar estrenará su nueva escoleta infantil municipal en septiembre de 2026

La nueva escoleta infantil municipal del Cabanyal-Canyamelar, que dará servicio al alumnado de 0 a 3 años del barrio, inicia su actividad en el mes de septiembre de cara al próximo curso escolar 2026-2027. En estos momentos se están ultimando los trabajos de puesta a punto de la escoleta y se mantiene abierto el período de matrícula. Ya se han matriculado 18 alumnos y alumnas.

La alcaldesa de València, María José Catalá, acompañada de la concejala de Educación, Rocío Gil, ha visitado hoy el edificio y ha afirmado que “es un centro muy singular, muy cuidado, con materiales absolutamente naturales, con ventilación cruzada, una eficiencia energética de alto valor y diseñado para el disfrute de los niños y niñas. Tiene que ser la escoleta infantil con más espacios comunes, plazas, patios y zonas de interacción que he visto en todos estos años. Estoy muy orgullosa y espero que los vecinos y vecinas la reciban satisfechos y contentos”.

María José Catalá ha destacado las inversiones que el Ayuntamiento acomete en el barrio y que ha valorado en “15 millones de euros entre los diversos proyectos en esta zona, en la zona marítima de la ciudad”. Según Catalá, “pudimos abrir el centro cívico, estamos trabajando en el centro de formación y en el centro de mayores y con la expectativa también de abrir esta legislatura. Es cierto que estos proyectos tan importantes para el barrio, además de las inversiones en alumbrado y alcantarillado, que están siendo muy importantes en esta zona, la remodelación y las mejoras en el mercado, son en total 15 millones de euros en este barrio de la ciudad”.

Últimos trabajos

En estos momentos, el Ayuntamiento trabaja en la instalación del equipamiento de la cocina del centro infantil, que incluye zona de lavandería y almacén, con la colocación de grifos, cocina eléctrica, horno, campana extractora, mesas, lavaplatos, frigoríficos o carros, entre otros utensilios de menaje. Está previsto que esta parte de los trabajos, que ha tenido un coste de 49.075 euros, finalice esta semana. En las próximas semanas está prevista también la llegada del mobiliario, que incluye mesas y sillas, tronas, armarios, espejos, cajoneras, percheros, sillones de lactancia, colchones para cuna o sábanas, entre otros elementos, y en los que el Ayuntamiento ha invertido 72.566 euros.

Instalaciones de la nueva ecsoleta del Cabanyal. / Levante-EMV

La escoleta

La escoleta infantil del Cabanyal-Canyamelar es un edificio de nueva construcción que ocupa 670,80 metros cuadrados de superficie, todos en planta baja. El presupuesto de ejecución de las obras ha sido de 1,7 millones de euros y tiene financiación europea por medio de los fondos para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). Además, el Ayuntamiento ha realizado también obras de urbanización frente a la fachada del edificio por valor de 48.399 euros y tareas de adecuación y pintura de las paredes medianeras por valor otros 43.141 euros. Igualmente se han plantado cinco moreras en los patios de la escuela infantil.

La escoleta dispone de cinco aulas con acceso directo a los baños infantiles y patio propio. Tendrá 1 aula para bebés de 0 a 1 años (8 plazas), 2 aulas para niños de 1 a 2 años (13 alumnos por aula) y 2 aulas para niños y niñas de 2 a 3 años (máximo de 20 alumnos por aula) aunque en el curso 2026-2027 se ofrecerán 4 aulas y 51 plazas en total. Además de las aulas, dispone también de entrada para carros de bebé, conserjería, sala multiusos, cocina, comedor, lavandería, baños y almacén.

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El Ayuntamiento ha adjudicado la gestión de la escoleta a la UTE integrada por Escola Infantil Carboneret SL, Redolins SLU, La Casa Rosa Escoles Infantiles SLU, Ninos Gestió Educativa COOP Valenciana y Eulen Servicios Sociosanitarios SA por un período de tres años prorrogables.