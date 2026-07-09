La campana bendecida por el papa llega a la Iglesia de San Nicolás de València

La Iglesia de San Nicolás se prepara para incorporar una nueva joya. En una labor precisa, preludio de la que ha de venir este viernes, la nueva campana mayor, la San Pedro Mártir, aterrizó a los pies del campanario que la acogerá el resto de su existencia, que normalmente será mucho mayor que la de cualquier mortal. La campana tiene una historia ya conocida: es de nuevo cuño y sustituye a la actual, fundida en los años cuarenta y que ni tiene un especial valor histórico ni tiene calidad sonora. La nueva campana, fundida en cantabria, ha pasado primero por El Vaticano, donde fue bendecida y tañida ante el papa Leon XIV, cuyo escudo luce en la parte frontal del bronce. No en vano, el sumo pontífice es el rector de la parroquia a todos los efectos, mientras que el que aparece como titular de la misma es el vicerrector y actúa en su nombre. Una vinculación que aconsejó el traslado del bronce hasta Roma el pasado mes de mayo.

Aquel viaje fue toda una aventura, pero la de ahora tampoco está nada mal: el remolque entró en la ciudad por la calle Corona, pasó por el Mercadode Mossen Sorell, San Jaime y callejeó hasta el Horno de San Nicolás donde, marcha atrás, entró a través de la angostura para llevar a cabo la delicada tarea de desembarcar los tres mil kilos de metal y madera.

La espectacular llegada de la nueva campana de San Nicolás /

Un laborioso izado

Los hermanos César y Vicent Tomás, de ElectroRecamop, son los responsables del complejo proceso de montaje. "Llevamos más de trescientas campanas puestas y cada una tiene su complicación porque una torres es diferente a la siguiente". La labor empezará con la retirada de la anterior campana, "después se subirá todo el andamiaje que servirá para poder disponer de una tarima que permita tocarla manualmente además de eléctricamente. Y después ya dispondremos la colocación de la nueva. Hay que ir despacio porque siempre puede haber un fallo o un contratiempo".

"Bien conseguido"

La San Pedro Mártir no puede presumir de ser antigua. Eso será dentro de muchas generaciones. "Está muy bien conseguida. Se ha hecho un estudio para sacar la nota musical y que haga sinfonía con las demás, que es cada una de una época y un fundidor diferente. Aunque parezcan similares no suenan iguales".

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Antes de la campana se instaló en el suelo el bastidor al que, a través de un herraje, se instaló la campana y se le dieron las primeras vueltas. Sin badajo, que se puso después, pero que no se hizo tañer hasta la fiesta de acción de gracias, con la plaza convenientemente enjaezada.