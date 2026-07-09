Catalá: "Nos llegan voces de que el Ministerio no quiere presupuestar el túnel pasante"

Continúa la incertidumbre en torno al futuro de la sociedad Parque Central. Preguntada por el relevo de Martínez Císcar, recién jubilado tras 21 años al frente de este organismo de gestión, la alcaldesa María José Catalá ha explicado que a lo largo del día intentará hablar con el secretario de Estado, José Antonio Santano, para acordar un perfil técnico, de consenso, que asuma la responsabilidad de capitanear una sociedad que ahora mismo está partida en dos mitades, la de los consejeros interpuestos por el Gobierno de España (suponen un 50% del total) y la de los representantes de la Generalitat y Ayuntamiento de València (con una cuota del 25% cada institución del PP).

“Le he remitido al secretario de Estado la voluntad, lo he hecho yo y lo ha hecho el conseller Martínez Mus, la voluntad de entablar una conversación serena de forma previa con el secretario de Estado para llegar al consejo habiendo hablado sobre esa circunstancia. Lo que más me importa de la sociedad Parque Central es efectivamente elegir un buen director gerente. En segundo lugar, que haya consenso y acuerdo entre las partes, mantener el espíritu de consenso que de alguna manera ha protagonizado tantos años de vida de esa sociedad. Y en tercer lugar, el cumplimiento de los plazos en las infraestructuras ferroviarias”, ha señalado Catalá.

La alcaldesa ha apuntado que la Comunitat Valenciana lleva tiempo sufriendo un “retraso considerable” en el Corredor Mediterráneo, una infraestructura que se planificaba para 2027. “A mí como alcaldesa me preocupa especialmente el túnel pasante. Creo que el Ministerio debe posicionarse clarísimamente y decir que va a presupuestar el túnel pasante, porque hay una preocupación por parte del empresariado sobre ese asunto, que se ha trasladado al presidente de la CEV. Nos llegan voces y opiniones técnicas sobre que el Ministerio no tiene mucha voluntad de presupuestar el túnel pasante. Y nosotros necesitamos la competitividad de la Comunidad Valenciana, pero también el tráfico ferroviario de la ciudad y de la comunidad necesita con urgencia el túnel pasante”, ha continuado la alcaldesa.

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Así, en la conversación con Santano, la primera edil de València pondrá sobre la mesa tres cuestiones. Primero, la voluntad de consenso y diálogo para elegir un perfil técnico razonable para la sociedad. Segundo, la necesidad también de mantener el espíritu de trabajo en equipo de cara a que se aceleren las obras. Y tercero, abordar los retrasos en plazos y cuestiones vitales para la ciudad, como el túnel pasante: “¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo se va a presupuestar? ¿Cómo se va a hacer? Para mí es lo más trascendente, las obras ferroviarias, porque es la gran transformación de la ciudad. Y al Ministerio lo veo un poco tibio en cuestiones nucleares como el túnel pasante.