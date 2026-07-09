El Gobierno impone a su candidato al frente del Parque Central y prolonga el choque con el PP

La Sociedad Valencia Parque Central ya tiene nuevo Director General. El Gobierno de España ha impuesto su voto de calidad para designar a Vicente Palomo como gerente de la entidad creada en 2003 para gestionar el desarrollo ferroviario de la zona sur, el proyecto de mayor envergadura que se está acometiendo en la ciudad de València con las obras del canal de acceso, el desarrollo de la planta viaria del Paseo García Lorca, la finalización del Parque Central y la ejecución de la Estación Central. La imposición de Palomo sin consenso ha supuesto que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, vuelva a quedarse fuera de la entidad.

Fuentes del Ministerio de Transportes han explicado Vicente Palomo responde a un perfil técnico, solvente, con experiencia y un amplio consenso en el sector. Palomo es ingeniero de Caminos, jefe de la unidad técnica de la Oficina del Corredor Mediterráneo durante ocho años, con experiencia también en sector privado y profesor asociado de la Universitat Politécnica de Valencia. La propuesta de Adif, señalan las mismas fuentes, se trataba de "la única candidatura propuesta formalmente", y para sacarla adelante han hecho servir su mayoría de calidad.

Desde Transportes lamentan que la alcaldesa Catalá y la Generalitat digan en público que quieren un perfil técnico, mientras "tratan de boicotear su elección hasta el final" y, además, "sin proponer alternativa". "Es el no por el no a todo lo que venga por parte del Gobierno de España", denuncian en el Ministerio. Y añaden. "Como también es totalmente insólito que por este mismo motivo, una vez más, se vete el nombramiento como consejera a propuesta de Adif de la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Estamos ante un veto político, algo que no había ocurrido nunca en la trayectoria de la sociedad". Por último, en el Ministerio de Transportes dicen haber garantizado durante la reunión que siguen comprometidos con todas las infraestructuras ferroviarias de la ciudad de València, claves para su futuro.

Por su parte, el Ayuntamiento de València ha lamentado que "el Gobierno de Sánchez no haya querido ni sentarse a consensuar el nombre del nuevo director general de la Sociedad", imponiendo por mayoría a Vicente Palomo, quien fuera asesor de Vivienda del Consell del Botànic". Generalitat y Ayuntamiento han votado "en contra por la imposición", pero la candidatura de Palomo ha salido adelante gracias al voto de calidad del presidente de la sociedad donde el Gobierno tiene un 50%, frente al 25% de Generalitat y 25% del Ayuntamiento. "Esto nunca había pasado en esta sociedad conformada por Gobierno de España, Generalitat y Ayuntamiento, donde siempre se había aprobado por consenso", insisten las fuentes municipales.

"De esta manera", recalcan, "el ministerio que preside Oscar Puente ha preferido imponer a una persona de su confianza al frente de la Sociedad Parque Central y sacrificar el nombramiento de consejera de la actual delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ya que necesitaba el apoyo mayoritario de los consejeros que la hubieran aceptado si el gobierno de España hubiera consensuado el puesto más importante de la sociedad que es el director general". Consta en el acta de la pasada Junta General celebrada el 4 de junio que tanto la alcaldesa de València como el conseller mostraron su predisposición a votar favorablemente la designación de la nueva consejera, siempre que se consensuara el nombramiento del director general.

Ayer mismo, tanto la alcaldesa como el conseller habían solicitado una reunión previa con el Secretario de Estado para pactar los asuntos a abordar hoy, pero dicha reunión no ha sido atendida por el Secretario de Estado por estar en un almuerzo de trabajo. Ya en el Consejo de Administración, los miembros del Gobierno han votado a favor del nombramiento de Vicente Palomo como director general y los miembros de Generalitat y Ayuntamiento han votado en contra, prolongando de este modo el escenario de choque total y, por tanto, el enquistamiento político de una sociedad destinada a resolver el futuro urbanístico de la ciudad.

Este desenlace era en realidad previsible. Aunque se había hablado de buscar una figura de consenso, el Consejo de Administración llegaba en plena ruptura. El primer desencuentro en el seno de la sociedad salió a la luz en febrero, cuando los populares vetaron la entrada como consejera de Bernabé. Más tarde llegó el cruce de propuestas para la gerencia, oponiendo profesionales casi como en una partida de cartas: el PP habló del arquitecto Julio Gómez-Perreta y el PSPV citó a Vicente Palomo. Y el tercer capítulo del enfrentamiento por episodios tuvo lugar en la Junta Extraordinaria de Accionista del pasado mes de junio, donde Catalá y Martínez Mus volvieron a negarle un sitio a Bernabé alegando que la elección de nuevos consejeros debía oficializarse en un Consejo de Administración Extraordinario con Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración con Junta General de Accionistas, celebrados esta tarde de manera extraordinaria y telemática, ha refrendado las malas sensaciones previas. De hecho, por la mañana la alcaldesa María José Catalá había calentado la negociación sembrando dudas sobre la predisposición del Ministerio de Transportes a presupuestar el túnel pasante, un recelo injustificado, según han explicado, han matizado en el Gobierno, dado que este proyecto está en trámite de estudio informativo complementario.

Un técnico curtido en el Corredor Mediterráneo

Vicente Palomo Torralva es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especializado en transporte, movilidad, urbanismo y ordenación del territorio. En la actualidad desempeña el cargo de coordinador técnico de la Oficina del Corredor Mediterráneo en INECO, responsabilidad que ejerce desde 2018, liderando la elaboración de informes técnicos y el seguimiento de las principales actuaciones de esta infraestructura estratégica. Su trabajo incluye la coordinación con el Ministerio de Transportes, Adif, autoridades portuarias, administraciones autonómicas y locales, así como la participación en foros europeos relacionados con el transporte ferroviario y la movilidad sostenible.

Desde 2022 compagina esta labor con la docencia como profesor asociado en la Universitat Politècnica de València, donde imparte asignaturas del Grado en Ingeniería Civil y de distintos másteres en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, contribuyendo a la formación de futuros profesionales en el ámbito de las infraestructuras y la planificación territorial.

Antes fue asesor de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana (2015-2018), participando en proyectos estratégicos vinculados al urbanismo, la planificación territorial, las infraestructuras de transporte y la creación de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València. También desarrolló su trayectoria en el sector privado como jefe de obra y de estudios en OTP Construcciones.

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A lo largo de su carrera ha formado parte de diversas comisiones técnicas relacionadas con la logística, la planificación ferroviaria, la integración puerto-ciudad y el desarrollo del Corredor Mediterráneo. Entre sus reconocimientos destacan el Premio del Observatorio Valenciano del Cambio Climático por un estudio sobre movilidad sostenible y el Premio Bancaja al Proyecto Final de Carrera.