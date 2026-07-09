El Paseo García Lorca, pendiente del desbloqueo de la sociedad Parque Central

La sociedad Valencia Parque Central afronta hoy un día decisivo para sus propios intereses, que son los de la ciudad. El Consejo de Administración convocado esta tarde deberá elegir nuevo gerente tras la jubilación de quien ha sido durante 21 años el máximo responsable de la entidad, Salvador Martínez Císcar. La reunión telemática –a las 16.30 horas– llega en un momento de aparente bloqueo, con las administraciones de PSOE y PP enfrentadas por la composición del organismo.

Primero fue el veto de los populares, representados en la sociedad por la alcaldesa María José Catalá y el conseller Vicente Martínez Mus, a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que entraría a propuesta de Adif tras el cese de la consejera propuesta por Renfe. Más tarde llegó el cruce de propuestas para la gerencia, oponiendo perfiles casi como en una partida de cartas: el PP habló del arquitecto Julio Gómez-Perreta y el PSPV citó a Vicente Palomo, coordinador técnico de la Oficina del Corredor Mediterráneo los últimos siete año, un perfil que llevaban tiempo barajando antes de que la alcaldesa sacara a relucir su propuesta. Finalmente, en la Junta Extraordinaria de Accionista del pasado mes de junio, Catalá y Martínez Mus volvieron a oponerse a la entrada de Bernabé alegando que la entrada de nuevos consejeros debía formalizarse en un Consejo de Administración Extraordinario con Junta General de Accionistas. Eso será hoy.

La última vez que Catalá habló del tema, este mismo lunes a preguntas de Levante-EMV, la alcaldesa dijo: “Lo importante es despolitizar la sociedad, que siga en condiciones de normalidad. Ya le trasladé al secretario de Estado que no tenía inconveniente en negociar un puesto de carácter estrictamente técnico. Él ha puesto un nombre encima de la mesa, yo he puesto otro, y durante esta semana espero hablar con el secretario de Estado para ver si podemos alcanzar un acuerdo. Y si alcanzamos un acuerdo sobre una persona estrictamente técnica, que es lo que necesita la sociedad, yo no tendría ningún inconveniente en desbloquear lo que ha pasado de cargo técnico a cargo político. Pero el gerente es la figura nuclear y va a desarrollar los proyectos en los próximos años. Siempre hay personas que generan consensos”, decía Catalá, tendiendo la mano a un acuerdo.

Figuración de la zona verde del futuro Paseo García Lorca de València. / Levante-EMV

De ese modo, la alcaldesa llamaba a dejar a un lado los vetos, preferencias o amiguismos para fiarle la gerencia de la sociedad a una persona que desbloquee este órgano de gestión desde el conocimiento técnico sobre las obras ferroviarias que se están acometiendo. "Aquí estamos todos hablando del futuro de la expansión de València en la zona sur y no valen ni amigos ni compañeros de partido", insistía la primera edil del Cap i Casal, "vale gente que sepa cómo acometer unas obras de perfil ferroviario altamente complejas".

La expectativa de las partes es llegar a la reunión telemática con esa figura de consenso ya cerrada, y volver a engrasar el funcionamiento de una sociedad que en el corto plazo debería formalizar lo que el año pasado acordó en otro Consejo de Administración. Esto es, contratar a la paisajista a Kathryn Gustafson para que termine de perfilar la planta viaria del Paseo Garcia Lorca, sobre la que ya se han marcado tres carriles, dos de tráfico privado y uno para el transporte público, en base a los informes técnicos que el gobierno municipal presentó el mes pasado, y en contra del criterio tanto de Compromís y PSPV como de los barrios colindantes al acceso sur.

Aunque el ayuntamiento tiene la competencia para determinar el planeamiento, y aunque las fuentes municipales han evitado precisar en qué punto administrativo está el proyecto, lo lógico sería pensar que el encargo al equipo de la paisajista norteamericana se formalizará desde la sociedad, dando continuidad al acuerdo alcanzado en 2025, después del cual, el secretario de Estado, José Antonio Santano, señaló: “El proyecto de 2011 está obsoleto y fuera de lugar. Creemos que hay que ponerse unas gafas nuevas para ver ese bulevar y así lo hemos fijado en el pliego. Estos nuevos criterios tienen que ver con la sostenibilidad, con la perspectiva de género y con la búsqueda de un consenso con el entorno vecinal de los barrios del sur”.

¿Tres carriles o Corredor Verd?

Pero los vecinos de los barrios del sur han venido reclamando mayoritariamente un parque lineal sin tráfico, popularmente conocido como Corredor Verde, avalado además por 44.000 firmas. Y esa es la tensión en la que se moverá a corto plazo la sociedad Valencia Parque Central: la formalización de una planta viaria que sigue recabando alegaciones –todas en la línea de reclamar un acceso sin tráfico– y sobre la que existe un fuerte debate con posiciones políticas enfrentadas. De un PP que habla de descongestionar la avenida Ausiàs March y la carretera de Malilla, además de garantizar el tránsito fluido de los futuros 16.000 vecinos que tendrá la zona, a un PSOE alineado con las 14 entidades vecinales que integran la Plataforma Corredor Verd, partidarias de no meter coches sobre el soterramiento de vías.

Noticias relacionadas

Finalmente, cabe recordar que en mayo de 2025 el Gobierno de España delegó en Bernabé, candidata socialista a la Alcaldía de València, la supervisión del proceso de rediseño del bulevar García Lorca, con lo que su hipotética entrada en el Consejo de Administración de Valencia Parque Central reforzaría el choque de modelos y sería el enésimo pulso preelectoral a María José Catalá. Sobre ese barro deberá asentarse el nuevo gerente de la sociedad.