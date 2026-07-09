El Sindicat d'Estudiants se querella contra Badenas (Vox) por allanamiento de su despacho

El Sindicat d'Estudiants ha presentado una querella contra el concejal de Vox en el Ayuntamiento de València Juanma Badenas por supuestamente haber "allanado" el local que utiliza la organización estudiantil. Los hechos se produjeron el viernes 3 de julio por la tarde, cuando algunos integrantes del sindicato intentaron entrar en el local y se encontraron con la cerradura "dañada". Tras acceder al interior y visualizar las cámaras de seguridad que tienen instaladas, comprobaron que el edil de Vox había "irrumpido" junto a otras dos personas, una de las cuales realizaba una grabación de vídeo. El colectivo denunció la entrada de estas personas y avanzó su intención de acudir a la justicia al considerar que "se han traspasado líneas rojas".

En la querella, la representación del sindicato sostiene que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de allanamiento del domicilio de una persona jurídica, penado y castigado en el art. 203.1 del Código Penal (CP). En el presente caso, argumentan, "se cumplen todos los elementos" de este tipo penal, como un acceso que se produce "contra la voluntad de su titular", ya sea de forma expresa (prohibición directa o signos externos, como lo son las puertas cerradas) o tácita o presunta (lo cual se infiere de la naturaleza del lugar); la ausencia de consentimiento y que la entrada se produzca fuera del horario de apertura.

Asimismo, apuntan que el allanamiento se habría cometido en concurso real con un posible delito autónomo de descubrimiento de secretos, contemplado en el artículo 197 CP.1. En este sentido, remarcan que la conducta de Badenas y sus acompañantes "no se limitó a la entrada, sino a la grabación de vídeos dentro de los despachos y a la revisión de documentación (en el local se encuentran, entre otros documentos, libros de actas y registro de socios)".

Por todo ello, instan a que se escuche como querellados a Badenas y a dos asesores y como perjudicado al representante legal del Sindicat d'Estudiants, Mario Tercero.

Informe técnicos municipales

Además, exponen que, dado que la alcaldesa de València, María José Catalá, ha expresado públicamente que ha solicitado un informe sobre el suceso a los técnicos municipales, se requiera al consistorio a que aporte ese dictamen a la instrucción.

Igualmente, piden que se oficie al Ayuntamiento de València a fin de que informe acerca de cuáles son los protocolos que se siguen en caso de inspección de los locales cedidos y si dichas inspecciones se tienen que llevar a cabo con funcionarios del área correspondiente del consistorio, si deben levantar acta y si se deben realizar en presencia de las entidades cesionarias.

Finalmente, desde el Sindicat d'Estudiants rechazan las palabras que Badenas difundió en sus redes sociales el 7 de julio justificando su actuación ante el "interés" por cumplir con su "obligación" como edil responsable de Patrimonio, que es que se lleve a cabo "un uso adecuado de los inmuebles municipales y prevenir riesgos y daños a las personas" que los visitan.

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Sin embargo, subraya la organización juvenil en su querella, "nada de la actuación perpetrada por los querellados sugiere que los hechos pudieran constituir una inspección amparada por la legalidad, por lo que estas manifestaciones no serían más que un burdo intento de justificar una conducta claramente delictiva".