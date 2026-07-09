València cierra de nuevo la piscina de verano de Natzaret por la plaga de palomas y gaviotas

El Ayuntamiento de València ha suspendido temporalmente la actividad en la piscina de verano de Natzaret para reforzar el protocolo de actuación ante la presencia de aves. Esta misma semana, el Consistorio ha impulsado nuevas medidas para reducir la entrada de palomas y gaviotas en la instalación deportiva. Cerró la piscina para actuar contra esta plaga y anunció su reapertura poco después, pero finalmente ha tenido que cerrar de nuevo de manera temporal.

Los campus de verano se han trasladado durante esta semana a la piscina cubierta para seguir dando cobertura a los usuarios del barrio. En este sentido, también se está trabajando para garantizar la compatibilidad del uso libre del vaso cubierto con las actividades programadas. Desde la Fundación Deportiva Municipal se ha comunicado tanto a los usuarios como a la Asociación de Vecinos de Nazaret la suspensión temporal de actividad en la piscina de verano.

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El servicio de Bienestar Animal y la Fundación Deportiva Municipal continúan trabajando sobre el problema para reducir la presencia de palomas en la zona y garantizar la reapertura de la piscina de verano a la mayor brevedad. El resto de espacios del polideportivo municipal de Natzaret están operativos y funcionando con normalidad.