València ultima un plan en tres fases para erradicar el calor del Mercado Central

Si todo sale según lo previsto, este será el último verano del Mercado Central convertido en un horno. Los comerciantes no aguantan más y muchos están racionando el género para no tirar la comida a la basura, ya que esta apenas soporta unas horas con la temperatura idónea. La peor parte se la llevan los negocios, claro, pero la clientela también sufre en un lugar que además de icono arquitectónico debiera ser refugio climático cuando el calor asalta la ciudad a punta de termómetro.

En el Ayuntamiento de València son conscientes del problema y llevan tiempo trabajando en la climatización de todos los mercados de la ciudad, pero especialmente en la del Mercado Central, porque es centro neurálgico de la ciudad y además presenta una mayor complejidad: al ser Bien de Interés Cultural cualquier gran intervención se mira con lupa y se realiza con cuidado de no alterar los elementos constructivos de esta joya. Actualmente el mercado cuenta con un sistema de refrigeración instalado en 2002 y actualizado el año pasado, pero este ha resultado ser insuficiente, pues no rebaja los ocho grados respecto al exterior, tal como estaba previsto.

Así, el consistorio se ha puesto en manos de la Universitat Politècnica de València para reducir la temperatura del Mercado Central, una obra que exigirá una inversión cercana al millón de euros. Lo hará en base a un estudio encargado el año pasado al Instituto de Ingeniería Energética de la UPV, el cual divide los trabajos en tres fases. Tratándose de un edificio BIC algunas de las propuestas necesitan autorización de Patrimonio.

El ayuntamiento ultima la contratación de la primera fase, que se centra en optimizar los medios ya existentes. En esta fase se espera poder bajar sustancialmente la temperatura del edificio. El principal problema que limita el rendimiento del sistema actual de climatización es un fallo en cómo se genera y evacua el agua de condensación en los equipos enfriadores (fancoils), lo que impide que funcionen a pleno rendimiento. Esta situación se corregiría en esta primera fase.

Además los numerosos aparatos de aire acondicionado tipo split que los propios comerciantes han ido instalando por su cuenta con el paso de los años han acabado saturando el aire del espacio común, alterando su circulación y provocando que el aire vuelva más caliente a los equipos centrales, lo que reduce de forma significativa la eficiencia de todo el sistema.

Empleando sistemas de ventilación más naturales, el proyecto plantea mejorar la forma en la que se recoge el aire caliente, cambiar el suelo metálico de los montacargas por rejillas que permitan que el aire frío del sótano suba por sí solo hasta la zona central, e instalar 16 ventiladores industriales en altura para mejorar la sensación térmica de clientes y vendedores. Todo ello con un coste de 120.935 euros.

La segunda fase se centraría en la digitalización y monitorización del recinto mediante el desarrollo de un Gemelo Digital 3D en la nube conectado a una red de sensores ambientales distribuida por el mercado. Esta réplica virtual permitiría simular en tiempo real cómo se comporta el edificio frente al calor y la humedad, ajustar mejor la climatización y reducir el consumo energético de forma muy precisa. Y el coste de este bloque sería de 485.502 euros euros.

Pendientes de Patrimonio

Finalmente, la tercera fase proyectada por el estudio de la UPV contempla ampliar físicamente el sistema de refrigeración en la planta principal, aunque esta fase depende de la autorización de Patrimonio GVA. La propuesta incluye llevar el aire frío al pasillo central mediante la instalación de 18 nuevos difusores, repartidos a ambos lados, con un coste de 372.791 euros.

Además de estas tres etapas, el informe analiza la eficiencia energética, y dado que no se pueden usar placas solares porque la cubierta está protegida, propone como alternativa integrarse en una comunidad energética local o compartir instalaciones de autoconsumo utilizando cubiertas públicas en el entorno, abriendo así la vía para que el ayuntamiento aproveche tejados municipales colindantes o marquesinas públicas para generar la energía limpia que demandarán los sistemas del mercado.

Más de 5 millones en barrios

Hasta ahora, la delegación de Mercados ha invertido más de 7,5 millones de euros, de los que 5.196.000 euros se han destinado a la mejora energética y la climatización, ya que la situación de los mercados era crítica, con altas temperaturas en muchos de ellos.

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En Algirós se cambió en 2025 todo el sistema de climatización por 1,1 millones. En Jerusalén se ha mejorado la climatización y ventilación, en Rojas Clemente se están ejecutando obras similares y en Russafa también se está climatizando, con trabajos que se están realizando actualmente sin que la actividad cese, tal como decidieron los propios comerciantes –esta inversión supone 2,4 millones–. Finalmente, en Torrefiel se están ejecutando obras para refrigerar su mercado con un presupuesto superior a los 800.000 euros.