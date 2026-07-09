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Los vestidos de Lady Pipa llegan a València

Sería el tercer punto físico de la marca en España y el primero en la Comunitat Valenciana

Aitana Soriano, influencer valenciana, con uno de sus vestidos en colaboración con Lady Pipa

Aitana Soriano, influencer valenciana, con uno de sus vestidos en colaboración con Lady Pipa

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Lucía Ros

La calle Jorge Juan, junto al Mercado de Colón, es uno de los principales ejes de moda de media-alta gama de València y que ahora suma a su colección una marca que combina diseño contemporáneo con precios intermedios y sobre todo una fuerte estrategia digital que poco a poco se desenvuelve a lo físico: Lady Pipa.

Nacida en internet, esta marca española de vestidos para ocasiones especiales, tenía hasta la fecha limitadas tiendas físicas en Madrid y Barcelona. València sabía de Lady Pipa gracias a sus pop-up como la del Corte Inglés de Pintor Sorolla-Colón, pero ahora se atreven a dar el gran paso de abrir su primer tienda física en la capital valenciana. Justo en la calle Jorge Juan en el número 34 y abrirá, se previene, en pocas semanas.

Se especializan en vestidos de invitada para bodas y eventos, con diseños sencillos y elegantes para mujeres jóvenes, pero pueden vestirse a cualquier edad, con la filosofía de que las clientas se vistan "como ellas mismas, pero más guapas". Han colaborado con influencers reconocidas y además valencianas como Aitana Soriano, creando su propia línea exclusiva de vestidos de graduación.

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Su rango de precios se presenta como accesible dentro del segmento de moda de ceremonia, una combinación de factores que la hará mezclarse perfectamente junto a las demás marcas de la calle Jorge Juan. Lady Pipa afirma que diseñan, producen y distribuyen sus prendas desde Madrid, y ahora, llega a València.

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