El Ayuntamiento de València cede una parcela para la ampliación del IVO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha adjudicado a la Fundación del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) la concesión administrativa de carácter demanial de la parcela de propiedad municipal ubicada en la confluencia de las calles del Profesor Beltrán Báguena, Joaquim Ballester, Ricardo Micó y Gregori Gea para la ampliación del centro hospitalario, una parcela que forma parte del parque que hay al otro lado de la calle donde se encuentra el centro hospitalario.

Igualmente, el gobierno municipal ha aprobado el pliego de condiciones que regirá la concesión para la construcción y explotación de dos edificios hospitalarios sobre la parcela municipal, que tiene 1.743 metros cuadrados, y que alojará dos bloques hospitalarios, uno con cinco alturas, y el segundo con doce. Paralelamente, y para compensar la modificación, se cambiará la calificación de tres ámbitos de suelos urbanos del distrito, que pasarán a ser zonas verdes. Estos se sitúan entre las calles del Doctor Machí, Reus y Periodista Llorente, colindantes con el edificio de Bombes Gens, así como las parcelas dotacionales situadas, por un lado, en la intersección de la calle del Profesor Beltrán Báguena y la avenida de Menéndez Pidal, y, por otro lado, la parcela conformada por las calles de Francesc Tárrega, Tramuntana e Enginyer la Cierva. Igualmente, la fundación médica deberá construir un nuevo parque infantil en el río, con la temática del personaje literario del Gulliver, que tendrá un presupuesto de 1,5 millones de euros y estará situado entre el Pont de les Arts y el de las Glòries Valencianes.

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La solicitud de la concesión demanial efectuada por el IVO al Ayuntamiento de València tiene la finalidad de poder disponer del uso del suelo calificado de dotacional asistencial y sanitario limítrofe al resto de instalaciones de la fundación médica de Campanar.