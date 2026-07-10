Bernabé: "Catalá rompió el diálogo al filtrar de forma torticera el currículo del nuevo gerente del Parque Central"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido esta mañana el nombramiento de Vicente Palomo como nuevo gerente de la Sociedad Parque Central y ha acusado a la alcaldesa de València, María José Catalá, de haber "roto todos los límites del diálogo, del consenso y de la confidencialidad" al filtrar el currículum del candidato que, según ha asegurado, el Ejecutivo central le había enviado previamente para abordar su designación de forma discreta.

Bernabé ha defendido que Palomo reúne el perfil técnico y profesional que la propia alcaldesa había reclamado para el cargo, dado que es ingeniero de Caminos, profesor de la UPV y que estuvo durante ocho años al frente de la Oficina Técnica del Corredor Mediterráneo, una etapa que ha calificado como "la más prolífica de la historia" de esta infraestructura.

La delegada ha asegurado que el secretario de Estado trasladó con antelación la propuesta del Gobierno a Catalá para facilitar un acuerdo entre las administraciones. Sin embargo, ha reprochado a la alcaldesa que utilizara esa información para hacer público el currículum de Palomo con el objetivo, según ha dicho, de desacreditar su candidatura por haber trabajado en la Conselleria de Infraestructuras del Botànic.

"Quien primero rompe aquí todos los límites del diálogo, de la confidencialidad y de la buena gestión entre administraciones fue la señora Catalá", ha afirmado Bernabé, quien ha lamentado que un profesional como el nuevo gerente haya visto expuesto su currículum de la manera que lo hizo la alcaldesa. “Vicente Palomo me parece el perfil más adecuado para abordar una responsabilidad como esta, pero Catalá filtró su currículum de manera torticera para sacar el titular que ella quería y ponerlo en contraposición con el que ella presentó –del arquitecto Julio Gómez-Perreta–, que además no lo hizo de manera formal”.

Bernabé sobre su veto en la Sociedad Parque Central: "Catalá me ha negado tres veces, como a San Pedro"

Asimismo, la delegada ha denunciado que ha sido vetada en tres ocasiones para formar parte del consejo de administración de la Sociedad Parque Central. “Me ha negado tres veces, como a San Pedro”, ha ironizado. A su juicio, la apelación al consenso realizada recientemente por la alcaldesa llegó únicamente cuando comprobó que no disponía de mayoría suficiente en el órgano de gobierno.

Así, tras el nuevo veto, ha anunciado que el Gobierno de España adoptará las medidas “que considere oportunas” para garantizar que la Administración General del Estado pueda designar a sus representantes en la sociedad. "No puede ser que una administración vete a la Administración central, precisamente la que mayor inversión y mayor peso tiene en el desarrollo de las obras", ha señalado.

"El Ejecutivo no entará en las obsesiones de Catalá"

Bernabé ha insistido en que el Ejecutivo no entrará "más al juego de la señora Catalá ni a sus obsesiones" con ella y ha subrayado que el objetivo del Gobierno es acelerar los trabajos de la Sociedad Parque Central para desarrollar una de las actuaciones urbanísticas más importantes de la ciudad.

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Dentro de estas actuaciones ha reiterado su crítica al proyecto de Paseo García Lorca con tres carriles donde, a su juicio y el de hasta 14 entidades vecinales, debería avanzarse en un proyecto de Corredor Verde. La delegada ha cuestionado además la viabilidad del diseño presentado por el consistorio y ha advertido de que sería necesario construir nuevos viales para conectar esos carriles con el resto de la ciudad. “El Gobierno tratará de evitar que se cometa un gravísimo error que podría perdurar históricamente."Lo hicimos con el Cabanyal y lo haremos también con el bulevar Federico García Lorca", ha dicho Bernabé.