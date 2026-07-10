Tuawa ha ahorrado casi medio millón de botellas de plástico durante los Gay Games

Los recientes XII Gay Games celebrados en València han tenido un marcado acento sostenible. Porque en el marco de una semana histórica para el deporte, Tuawa, el referente en soluciones de filtración de agua sostenible, se ha consolidado como el aliado oficial de hidratación de los XII Gay Games València 2026. La compañía valenciana ha asumido el reto de garantizar el suministro de agua sostenible para los más de 10.200 atletas participantes que han competido recientemente en la capital del Turia.

En la cita internacional, que se celebró del 27 de junio al 4 de julio, el despliegue de fuentes de agua filtrada de Tuawa ha sido clave en las infraestructuras de las 37 disciplinas deportivas involucradas, asegurando que tanto deportistas como equipos técnicos hayan tenido acceso inmediato, saludable y sostenible a agua de la máxima calidad sin necesidad de recurrir a envases de plástico de un solo uso.

Balance medioambiental

Cabe recordar que normalmente un atleta en competición consume una media de tres litros de agua al día, especialmente en València entre finales de junio y principios de julio y dadas las altas temperaturas que se están dando. Extrapolando esto a la duración del evento, los datos de sostenibilidad, gracias a la colaboración de Tuawa y el Ayuntamiento de València, la ciudad ha ahorrado 428.400 botellas de plástico de un solo uso que no han ido a parar a la basura; 5 toneladas de plástico evitadas y cerca de 35 toneladas de gases de efecto invernadero que no han ido a parar a la atmósfera.

Sostenibilidad

La magnitud de los XII Gay Games de este año en València ha requerido una logística a la altura de su impacto social. Desde una perspectiva de concienciación ecológica, el uso masivo de botellas de plástico tradicionales habría supuesto una enorme huella plástica para la ciudad.

"Para Tuawa, formar parte de los XII Gay Games València 2026 no es solo una acción es un acto de responsabilidad con nuestra ciudad y con el planeta", explica Juan Monrabal, CEO de Tuawa. "Hidratar de forma sostenible a más de 10.200 atletas que representan los valores del respeto y la superación en cada competición es el escenario perfecto para demostrar que los grandes eventos internacionales deben ser residuo cero en lo que a plásticos de un solo uso se refiere", ha añadido.

Oro en el podio de salud

A través de sistemas avanzados de filtración, las fuentes de Tuawa eliminan cualquier impureza o sabor del agua de red local, manteniendo intactos los minerales esenciales para el rendimiento deportivo de alto nivel. De este modo, los atletas disfrutan de una hidratación idónea, equilibrada y alineada con los exigentes estándares de los Gay Games.

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Tuawa by Global Omnium es la iniciativa de referencia dedicada a transformar los hábitos de consumo de agua, promoviendo el uso de agua filtrada del grifo como la alternativa más sostenible, cómoda y saludable frente al agua embotellada. Con una fuerte vinculación al territorio valenciano y la ecología, Tuawa trabaja tanto para hogares como para empresas y grandes eventos masivos con el fin de eliminar la huella plástica en nuestro planeta.