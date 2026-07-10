El Veles e Vents pasa a ser una extensión del Palacio de Congresos

El Veles e Vents va a mudar la piel y pasará a ser, de alguna manera, una prolongación del Palacio de Congresos. No solo porque es este organismo municipal el que pasará a llevar su gestión, sino porque precisamente serán los congresos y el Turismo de Negocios (MICE) los que le darán contenido, junto con la conversión en un "polo dedicado a la gastronomía".

Así lo ha decidido la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València, al aprobar una moción para el cambio de uso del edificio, construido a raíz de la Copa del América y que, con diferentes vaivenes a lo largo de los años, ha pasado muchos tiempos de infrautilización.

La unión de dos de los edificios más emblemáticos de la València moderna responde además a la necesidad el Palacio de Congresos de ampliar sus propios límites. En concreto haría las veces de extensión del mismo, sea para la celebración también de congresos de menor tamaño o como complemento de las actividades del edificio principal, como la celebración de cenas de gala u otro tipo de actividades vinculadas a los Congresos.

El recinto ideado por el arquitecto David Chipperfield busca ahora una unión con el de Norman Foster para poder desahogar sus necesidades. "La gestión recaerá sobre el Palacio de Congresos para se pueda utilizar el edificio como polo de atracción. Que puedan también celebrarse allí y pueda iniciarse un mayor uso de interés público, dentro del polo tecnológico que es toda la zona" ha justificado el portavoz Juan Carlos Caballero.

Será necesario para ello también llevar a cabo un cambio en el planeamiento urbanístico para que pase de terciario a dotacional público "y poder así posicionar el edificio".

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La gestión del edificio estaba en manos del empresario Javier Andrés, tras salir de la misma la firma Heineken en el año 2020, cuando formaba una UTE con el propio Andrés, responsable de La Sucursal. En la actualidad se presentaba como espacio para realización de eventos de empresas, celebraciones, terraza y restaurantes. Esta concesión finaliza en el mes de septiembre y no es prorrogable y será a partir de ese momento, previo visto bueno también de la Autoridad Portuaria, cuando la gestión pase a manos del Palacio de Congresos, la cual llevará a cabo un nuevo concurso para la concesión de los servicios.