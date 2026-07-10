El Parque de Desembocadura se atasca en el detalle técnico

Un informe del Servicio de Proyectos Urbanos del Ayuntamiento de València vuelve a enfriar el esperado Parque de Desembocadura. El gran jardín que rematará la prolongación del viejo cauce iba a ser a priori uno de los emblemas del gobierno de María José Catalá en su primer mandato, o al menos el desbloqueo del proyecto, que lleva desde 2021 anunciándose con la convocatoria de un concurso internacional de ideas ganado dos años después por el equipo del arquitecto Carmel Gradolí.

Según ha revelado el grupo municipal de Compromís, el informe firmado esta misma semana concluye que la documentación del proyecto de ejecución de la primera fase "no se ajusta a los requerimientos municipales" y exige una nueva subsanación. Es la segunda vez que los técnicos municipales enfrían el proyecto —ya lo hicieron en julio de 2025—, dos años después de que el gobierno del PP y Vox adjudicara la redacción por un millón de euros.

El informe acumula un dictamen desfavorable del OAM Parques y Jardines –emitido el 15 de junio de 2026– y otro desfavorable del servicio municipal de tecnologías fechado dos días después. En el primero, aunque el Servicio de Proyectos Urbanos no transcribe los detalles del dictamen, sí que habla de cuestiones subsanables como un desfase en los precios utilizados, errores en el cuadro de materiales, duplicidad de empleos o la desaparición de la partida de control de plagas del presupuesto. A modo de conclusión el informe señala que el contenido documental no se ajusta a los requerimientos municipales, exigiendo una subsanación completa que responda específicamente a los apuntes de Parques y Jardines.

Desde el Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación (SerTIC), por su parte, se requiere actualizar el proyecto de instalación de redes de seguridad y videovigilancia, desligar los postes del sistema de videovigilancia de los postes del alumbrado público, o revisar los planos del edificio para garantizar una correcta ventilación de los equipos. Cuestiones todas ellas nimias que sin embargo siguen atascando el proyecto.

Asimismo, a principios de esta misma semana faltaba por recabar los informes del Ciclo Integral del Agua, del servicio de Arquitectura, de la Autoridad Portuaria de Valencia o Confederación Hidrográfica del Júcar, y un dictamen de la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio. Y otros servicios del Ayuntamiento de València pedían correcciones técnicas en fuentes, señalización, protección de la salud o alumbrado. El documento al que ha tenido acceso Levante-EMV también se habla de parcelas que todavía no son municipales porque están pendientes de adquisición.

Para Compromís per València, la fotografía es la de un gobierno que suspende en gestión. "Los funcionarios hacen su trabajo y detectan los errores uno tras otro; lo que falla es la dirección política", señala la portavoz de la coalición valencianista, Papi Robles, que recuerda que la propia alcaldesa acudió a Natzaret en diciembre de 2024 a presumir de que el proyecto estaba "cumplido" en el marco de la Capitalidad Verde. "Año y medio después de aquella foto, el parque no ha podido ni aprobarse", añade.

Futuro Parque de Desembocadura / Levante-EMV

Pero el aspecto técnico no es el único freno sobre la iniciativa política, y los tiempos de obra tampoco se llevan bien con la urgencia. El informe especifica que la duración de los trabajos será de 26 meses, es decir, dos años y dos meses tras la subsanación de documentos y los trámites pertinentes hasta llegar al acta de replanteo del proyecto, paso previo al inicio de obras. “Natzaret no vería el parque terminado hasta bien entrado ya el próximo mandato. La promesa del barrio que dejaría de ser "el patito feo" para convertirse en "el cisne blanco" de la ciudad, como dijo Catalá, no pasa de la infografía”, ha lamentado Robles.

"Menos demagogia y más seriedad"

Al respecto, fuentes municipales han lamentado estar asistiendo “a las mentiras y manipulaciones de Compromís”, dado que el Parque de Desembocadura sigue su tramitación, “y cómo nunca fueron capaces de traducir una maqueta en realidad no saben cómo se trabaja con los proyectos”. Y han añadido: “Hay que recordar que el equipo redactor del Parque de Desembocadura surge de un concurso de ideas de la anterior legislatura, por lo que debería de respetar el trabajo de un equipo que entonces era fabuloso pero que ahora cuestionan deliberadamente”.

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Así, desde el consistorio aclaran que el equipo redactor está trabajando servicio a servicio para conocer las necesidades de los mismos y subsanar su idea inicial, es decir, “están aterrizando a la realidad el Parque de Desembocadura”. “Por tanto, no hay informes que tumban, hay necesidades de los servicios municipales que se incorporan al proyecto. Menos demagogia y más seriedad de la oposición porque lo que se está haciendo es un trabajo serio y realista y no las ensoñaciones y maquetas a las que nos tenía acostumbrada la izquierda y que luego faltan, por ejemplo, las necesidades de movilidad de los vecinos o de evacuación de los servicios de emergencia”, cierran las mismas fuentes.