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Ayuntamiento de València

El PSPV pide reabrir la comisión de investigación de la dana en València tras la declaración de Catalá: "¿Por qué no se conectaron al Cecopi?"

"¿Por qué no se conectaron al Cecopi para poder estar pendientes?", pregunta la candidata a la Alcaldía, Pilar Bernabé.

La candidata del PSPV a la Alcaldía de València, Pilar Bernabé

La candidata del PSPV a la Alcaldía de València, Pilar Bernabé / Levante-EMV

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Pablo Plaza

Pablo Plaza

Los wasaps presentados por la alcaldesa de València, María José Catalá, en el juzgado que investiga la gestión de la dana han evidenciado que no hubo contacto con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, hasta pasadas las once de la noche de aquel 29 de octubre y el seguimiento que, en el grupo del gobierno municipal, se fue haciendo de la emergencia hasta que uno de sus concejales, Jesús Carbonell, consideró que era preferible que se elvara a 3 el nivel de la emergencia y que el Gobierno asumiera el mando. "O nos va a caer la del pulpo", dijo.

La alcaldesa de València declaró ante la jueza de la dana que el Ayuntamiento no se conectó a la reunión del Cecopi que desde las 17 horas de la tarde presidía la consellera Salomé Pradas, si bien los informes de Emergencias desmienten este extremo porque los bomberos de Valencia sí estuvieron convocados al encuentro. Todo ello ha motivado una respuesta rápida del grupo municipal del PSPV, que encabeza Borja Sanjuán. Tras una reunión este viernes, la candidata a la Alcaldía y delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, ha anunciado junto a Sanjuán que los socialistas pedirán la reapertura de la comisión de investigación municipal sobre la tragedia.

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"La alcaldesa estaba convocada a través de los bomberos a las 5 de la tarde al Cecopi y ellos estaban en el Ayuntamiento, habían celebrado un Cecopal", ha explicado Bernabé: "Tenían activado los mecanismos, ¿por qué no se conectaron al Cecopi? ¿Por qué no se conectaron al espacio de coordinación clave para poder estar pendientes? Y otra cuestión clave, si activaron el Cecopal y se activaba por tanto el plan municipal de inundaciones, ¿por qué no hizo lo que le dice el plan de inundaciones municipal, que es ir a vigilar aguas arriba?".

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