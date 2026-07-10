València abre la Fonteta para ver gratis el España - Bélgica de cuartos en pantalla gigante: cuándo abren las puertas y aforo

La selección española afronta este viernes 10 de julio una cita marcada en rojo en el calendario. España buscará a las 21:00h ante Bélgica un billete para las semifinales del Mundial 2026, un logro que supondría disputar la segunda semifinal mundialista de su historia. La Roja sigue soñando en su camino por la conquista del Mundial y la afición española volverá a volcarse en el partido de esta noche.

Ante la expectación generada por el España - Bélgica, el Ayuntamiento de València ha anunciado que abrirá el Pabellón de la Fonteta de Sant Lluís para que los seguidores puedan seguir el partido en pantalla gigante y vivir en directo el decisivo duelo de cuartos de final entre España y Bélgica.

Las puertas de La Fonteta se abrirán a partir de las 19:30 horas y el acceso será gratuito hasta completar el aforo disponible, según ha anunciado el Ayuntamiento de València. El aforo de la Fonteta es de 9.000 espectadores. La entrada al recinto se realizará por las puertas 3 y 4. Cabe tener en cuenta que los menores de edad deberán acudir acompañados por una persona adulta para poder acceder al recinto.

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Carrtel España - Bélgica en pantalla gigante en la Fonteta / Ayuntamiento de Valencia

Además de la retransmisión del partido en pantalla gigante, los asistentes podrán disfrutar de la narración en directo del periodista Dani Meroño, que pondrá voz a una noche en la que se espera un gran ambiente entre los aficionados. El Ayuntamiento ha querido crear un espacio para que los aficionados valencianos puedan compartir una de las grandes citas futbolísticas más importantes del verano. En caso de victoria, el combinado nacional se enfrentará a Francia el martes 14 de julio a partir de las 21 horas.