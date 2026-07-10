Los vecinos piden elevar las viviendas públicas del PAI del Grao hasta el 50%

El PAI del Grao, el desarrollo urbanístico más importante del momento en la ciudad de València, con más de 3.000 viviendas repartidas entre el final de la Alameda y la fachada marítima, ha suscitado un importante debate sobre su configuración interna y, especialmente, su aportación al problema de la vivienda. Y en este aspecto, son los vecinos los que mayor interés han demostrado, pidiendo una ampliación de plazos para las alegaciones y preparando una alternativa que pasa por elevar el número de pisos de protección pública hasta al menos la mitad de los que está previsto que se construyan.

Según ha anunciado la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) y asociaciones vecinales como las de Grau-Port o Natzaret, este proyecto no debería orientarse al rendimiento económico inmobiliario y a la saturación del espacio, de ahí que una de las principales alegaciones se refiera al hecho de que el Ayuntamiento proyecte el doble de densidad de viviendas en El Grao que en otros casos como es por ejemplo el PAI de Benimaclet. Los vecinos y vecinas alertan que no puede perderse la oportunidad de crear un parque público potente de vivienda ante "la actual y dramática crisis habitacional existente".

En este sentido, una de las principales exigencias vecinales es un giro de 180 grados en la política de vivienda del sector: elevar del insuficiente 15% actual al 50% la reserva de Vivienda de Protección Pública (VPP) sobre la edificabilidad residencial, alcanzando un 60% real de vivienda pública y social al computar las parcelas dotacionales municipales. Las entidades ciudadanas advierten que la crisis habitacional de la ciudad no se soluciona con más residencial libre, sino con un parque público permanente para rentas medias y bajas que frene los precios desorbitados del alquiler.

Reducción de la edificabilidad bruta

Las asociaciones vecinales exigen, asimismo, una reducción drástica de la edificabilidad bruta del proyecto. El análisis de los datos oficiales revela una asimetría alarmante si se compara el PAI de El Grao con el PAI de Benimaclet. Mientras Benimaclet proyecta una densidad de 52 viviendas por hectárea y un Índice de Edificabilidad Bruta (IEB) de 0,6 m²t/m²s, el PAI del Grao se dispara hasta las 90 viviendas por hectárea (102 si se suman las zonas dotacionales) y un IEB de 1,20 m²t/m²s.

Esta masificación duplica la densidad de Benimaclet y vulnera el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1988, cuyo límite para este sector es de 75 viviendas por hectárea.

Modelo opuesto a la masificación

Las entidades vecinales defienden que la fachada marítima de València requiere un modelo opuesto a la masificación: una expansión desahogada, sostenible y con espacios libres frente al mar. El objetivo de las alegaciones es rebajar los parámetros de edificabilidad de El Grao para equipararlos, como máximo, a los estándares ya aprobados en Benimaclet.

Al aplicar esta limitación principalmente sobre el sector terciario, se lograría destensar urbanísticamente el nuevo barrio sin perjudicar la creación de hogares en un contexto de emergencia habitacional. Desde el movimiento vecinal se recuerda que la propuesta de destinar el 50% del suelo residencial a vivienda protegida no es una utopía, sino que ya fue el eje central del proyecto del arquitecto Jean Nouvel, ganador del Concurso Internacional de Ideas para este mismo PAI en el año 2007.

Para las asociaciones vecinales y la FAAVV, no se puede seguir diseñando la València del futuro bajo el viejo prisma de la especulación y la saturación del espacio. Las organizaciones vecinales concluyen exigiendo un urbanismo integrador que, ante la actual crisis social de la vivienda, priorice de forma estricta el derecho a techo antes que el beneficio económico del mercado inmobiliario libre.

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El PAI del Grao propuesto por el Ayuntamiento de València y ahora sometido a información pública prevé la construcción de 3.200 viviendas, con un 86% del suelo como zonas verdes, 94.000 metros cuadrados de terciario y una fachada comercial y residencial en el frente marítimo, todo ello con una inversión prevista de 150 millones de euros.