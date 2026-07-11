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Encuesta: ¿Crees que el bulevar Federico García Lorca debería llamarse Passeig Jaume I?

La ciudad avanza en su transformación urbana con la creación de un gran eje verde en el sur tras el soterramiento de las vías

Levante-EMV quiere saber tu opinión ¿debería el nuevo bulevar llevar el nombre del poeta o, por el contrario, homenajear al rey conquistador?

El futuro bulevar García Lorca tendrá dos carriles para coches y uno para transporte público

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Redacción Levante-EMV

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María Bas

El futuro Paseo García Lorca es el gran proyecto de transformación urbana del sur de València. Se construirá sobre el terreno liberado tras el soterramiento de las vías del tren (Canal de Acceso), creando un gran eje verde de más de 80.000 metros cuadrados que conectará barrios históricamente divididos.

El soterramiento de las vías abre el debate identitario en València: ¿Debe el nuevo gran bulevar de la ciudad priorizar la relevancia del poeta o la deuda histórica con su rey fundador Jaume I

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