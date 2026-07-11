Juan Giner: “València sumará más de 700.000 m² de nuevas zonas verdes con el impulso de los nuevos planes urbanísticos”

Los planes urbanísticos de València llevan implícito el desarrollo de más de 700.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes en distintos puntos de la ciudad. Así lo ha afirmado el concejal de Urbanismo, Juan Giner.

Así, Giner ha afirmado que “entre los desarrollos futuros que incluyen importantes reservas de suelo como zonas verdes destacan el Parc Central, con 317.000 m² de zonas verdes. También destacan el PAI del Grau, con 160.000 m² de zonas verdes —una infraestructura verde que incluye el futuro Parc de Desembocadura (105.000 m²) y el resto hasta completar el tramo final del Jardín del Túria—; Benimaclet, con 70.000 m² y un gran parque central; Turianova, con 63.500 m²; Sant Marcel·lí, con 26.500 m²; Parc d’Artilleria, con 18.000 m²; Malilla Nord S-6, con 15.500 m²; Escultor Hino, con 13.500 m²; el barrio de Camí Real, con 11.000 m²; o Periodista Gil Sumbiela, con alrededor de 2.000 m², entre otros”.

Según Giner, “a estas reservas se suman actuaciones de transformación del espacio público que en muchos casos implican un aumento del arbolado existente o la creación de nuevos parques y jardines. Es el caso, por ejemplo, de la ampliación prevista del Parc de la Rambleta, que cuenta con una extensión total proyectada de más de 14 hectáreas de las cuales se han ejecutado ya 5,5; la reurbanización del eje plaza de Sant Agustí–calle de Sant Vicent–avenida de L’Oest, donde se prevé incorporar 2.631 m² de zonas verdes y la plantación de 264 árboles nuevos; la creación de un parque de 1.114,52 m² como parte de la construcción del futuro Edificio de Astilleros, en el barrio del Cabanyal; o los 2.585 m² de nueva zona verde previstos en la ordenación definitiva del entorno de la calle del Doctor Olóriz, por citar algunos ejemplos”.

Más vivienda

En palabras del concejal de Urbanismo, “el desarrollo y reactivación de estos proyectos urbanísticos responde a la política del actual equipo de gobierno de desarrollar suelo sobre el que poder construir nuevas viviendas en línea con la estrategia de aumentar la oferta de inmuebles de protección pública y de alquiler asequible, especialmente destinada para los más jóvenes y familias vulnerables”.

De esta manera, según Giner, “en tan solo tres años, a través del Plan + Vivienda, el parque municipal de vivienda asequible ha aumentado en cerca de 500 unidades, muy por encima de las apenas 14 viviendas protegidas que el anterior equipo de gobierno sumó en dos legislaturas. Este plan tiene como objetivo sumar al parque público de viviendas cerca de 1.000 viviendas antes de que finalice el año 2027. Del mismo modo, se han reactivado un total de 18 PAI que llevan aparejada la construcción de alrededor de 13.000 viviendas, de las cuales casi 3.000 son Vivienda de Protección Pública (VPP)”.

Para el concejal de Urbanismo, “la reactivación de estos planes urbanísticos, entre los que se incluyen los PAI del Grau, Benimaclet, Campanar, Sant Marcel·lí, Quarter d’Enginyers (dependiente del SEPE), Sant Marcel·lí, Camí Real, Malilla, unidos a las zonas de arbolado y vegetación que se generaran en el Parc de Desembocadura, el Passeig de García Lorca y la remodelación del eje entre Sant Vicent, plaza de Sant Agustí y avenida de L’Oest, hará posible que València gane en los próximos años más de 700.000 metros cuadrados de zonas verdes”.