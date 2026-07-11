València adelanta y refuerza la limpieza de imbornales ante las lluvias de final de verano

El Ayuntamiento de València, a través del Servicio del Ciclo Integral del Agua, está llevando a cabo, desde el pasado mes de junio, una campaña especial de limpieza de imbornales para reforzar el mantenimiento preventivo de la red de drenaje urbano durante el verano, y preparar la ciudad ante posibles episodios de lluvia.

Tal como ha explicado el concejal delegado del Ciclo Integral del Agua y de Limpieza y Recogida de Residuos, Carlos Mundina, la planificación municipal contempla actuar sobre aproximadamente 76.700 imbornales, entre junio y septiembre, en el conjunto de la ciudad. “Esta previsión permite que todos los imbornales de València, que son alrededor de 72.000, queden limpios al menos una vez durante este periodo, y que se refuercen además aquellas zonas en las que se considera necesario intensificar las labores preventivas”, ha subrayado el edil.

La campaña comenzó en junio, mes en el que se programó la limpieza de unos 19.200 imbornales; y continúa durante el actual mes de julio, con la previsión de limpiar alrededor de 17.400 imbornales más. En agosto la previsión es actuar sobre unos 14.500 imbornales, y la campaña se intensificará en septiembre, cuando está previsto actuar sobre aproximadamente 25.600 imbornales. Durante los meses de julio, agosto y septiembre se han incorporado operarios de refuerzo, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio durante el periodo vacacional y mantener el ritmo de los trabajos previstos en la planificación de verano.

El servicio cuenta con un equipo específico de imbornaleros, dotado con vehículos nuevos, todos ellos eléctricos, lo que permite mejorar la eficiencia de los desplazamientos, reducir las emisiones y avanzar hacia una prestación del servicio más sostenible. El Ayuntamiento ha organizado esta campaña teniendo en cuenta las condiciones propias del verano y, especialmente, los episodios de calor intenso. Por ello, se han adoptado medidas para proteger la salud de las personas trabajadoras, ajustando la organización de los tajos y reduciendo la exposición en las horas de mayor temperatura, al tiempo que se asegura la prestación del servicio.

Equipos de limpieza desarrollan sus labores de saneamiento de los imbornales / Ayuntamiento de València

Una actuación esencial

La limpieza de imbornales es una actuación esencial para facilitar la evacuación del agua de lluvia, evitar obstrucciones provocadas por hojas, residuos o sedimentos, y mejorar la capacidad de respuesta de la red municipal ante episodios de precipitaciones. Por este motivo, el Ayuntamiento refuerza estas labores durante los meses de verano, anticipándose a las lluvias que pueden producirse a finales de verano y principios de otoño.

Noticias relacionadas

“Con esta campaña, el Ayuntamiento de València refuerza su compromiso con el mantenimiento de las infraestructuras urbanas, la prevención de incidencias, la protección del personal municipal y de contrata, y la mejora sostenible del servicio público de saneamiento”, ha concluido el concejal Carlos Mundina.