El Consell Valencià de Cultura ya quiso dar el nombre de Jaume I a la Plaza del Ayuntamiento

La puesta en valor de Jaume I en el callejero de la ciudad de València es una batalla que se ha librado en varias ocasiones y que, sin embargo, sigue sin materializarse. Ahora ha reaparecido en el debate ante la alternativa de darle nombre al futuro bulevar, paseo, corredor o parque del sur de la ciudad, y que se le atribuye ahora mismo a Federico García Lorca -ilustre poeta, pero sin vinculación con València-, atendiendo a que los dos lados de las vías del tren, en proceso de soterramiento, llevan precisamente ese nombre. Y lo que hasta ahora había sido una calle marginal -y extraña, porque se extiende, en fragmentos, hasta La Torre- pasaría a ser uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad para futuras generaciones.

De hecho, se puede viajar a ya hace 18 años para recordar el intento más importante de los tiempos recientes, cuando el Consell Valencià de Cultura elaboró un informe en el que recomendaba un cambio sustancial de la situación en favor del monarca de la conquista de la ciudad. Y, en concreto, pidió expresamente que suya fuera la denominación de la Plaza del Ayuntamiento.

Eran los tiempos de conmemoración del 800 aniversario del nacimiento del Conqueridor y en el informe que se señalaba que había una situación "injusta" con el rey de Aragón porque, desde mediados del Siglo XIX da nombre a una pequeña calle de Ciutat Vella, calificado entonces de "un modesto callejón entre las calles Bolsería y Quart". Ahora mismo, el "modesto callejón" es una vía en ángulo que, aunque tiene bastante buen aspecto y una indudable coherencia arquitectónica, no pasa de ser una calle de escaso tránsito, perdida entre los vericuetos de la plaza del Tossal y la calle Quart. El CVC incidió en la conveniencia de realizar un estudio previo así como una evaluación de los posibles perjuicios.

La iniciativa, no fue rechazada de plano por el entonces gobierno municipal de Rita Barberá. Pero la concejala de Cultura María José Alcón reclamaba "consenso" tanto vecinal como institucional como análisis previo. Pero a partir de ahí empezaron los reparos y la dilatación en el tiempo.

Al pleno de abril de ese año acudieron miembros del Bloc Jove, que extendieron una pancarta en la naya del hemiciclo municipal reproduciendo una placa de rotulación: "Plaça del Rei en Jaume I el Conqueridor", a la vez que, a pie de calle, sustituyeron una de las "rajolas" con pegatinas que llevaban esa denominación.

El intento de honrar "al monarca que dio al territorio unidad política, cultural y social», como había dicho el CVC quedó diluida y la plaza de todos siguió llamándose del Ayuntamiento, denominación que tomó tras haber sido denominadas "del País Valencià" en los primeros años de la Democracia, sustituta de "Caudillo" de la dictadura. Una plaza para la que, por entonces, también se reclamaba una solución de reforma, después de apenas haber hecho unos arreglos menores y que seguía siendo, en su parte central -en el 'mascletódromo'- un aparcamiento. Faltaban aún doce años para la reforma provisional ahora vigente.

"Les incomoda el nombre"

Fue en el pleno municipal de octubre de ese año, cuando una moción de la oposición fue rechazada por la mayoría del gobierno municipal. María José Alcón, adujo para ello la crisis económica que se vivía ya entonces -en pleno desastre del ladrillo- y al "perjuicio que podría causar a quien habita o tiene un comercio en la plaza", enumerando que, en aquel momento, había 155 vecinos empadronados, un centenar de despachos profesionales y sedes y 127 actividades.

No faltó el debate y los reproches: el ponente, el socialista Juan Soto reprochó al gobierno de Rita Barberá que no querían el cambio "para no tener que asumir el nombre de Jaume I, porque les parece mal y se sienten incómodos", a lo que Alcón le replicó que no se preocupara: "Jaume I es el rey más homenajeado" y que lo que se pretendía era "cambiar la historia e ignorar el pleno de 18 de mayo de 1843, cuando nuestros antecesores le concedieron una calle a Jaume I"

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Nuevo intento este año

Mucho más recientemente, en enero de este mismo año, el guante lo lanzó nuevamente el ex conseller Vicent Soler, también para la plaza municipal, para poner en valor al monarca que "dio origen a la conciencia colectiva valenciana y a la unidad política que hoy se conoce como Comunitat Valenciana", todo ello con motivo, en esta ocasión, del actual Any Jaume I, que conmemora el 750 aniversario de su muerte.