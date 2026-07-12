El pueblo valenciano de Nuria Roca en el que pasa sus verano: "Es como volver a ser pequeño"

Nuria Roca, es una reconocida presentadora en nuestro país que mantiene su residencia habitual en Madrid junto a su marido Juan del Val, Premio Planeta 2025, e hijos. Pero, cuando su vida laboral se pone en pausa durante los meses de verano elige volver a sus orígenes. Deja Pozuelo de Alarcón para visitar la casa de su madre en el pueblo montañoso de Náquera.

La periodista ya es una gran influencia en lo que respecta las redes sociales; a través de sus looks, eventos y estilo de vida conecta con su comunidad, en la que ya acumula un millón de seguidores en Instagram. Menciona a su querida provincia siempre que puede, ya sea en su papel como presentadora en 'La Roca' o en sus colaboraciones en 'El Hormiguero' y se escapa a València siempre que puede.

Aunque nació en Moncada, cuando vuelve a la provincia, siempre es a casa de su madre, en un población en el Parque Natural de la Serra Calderona. La vivienda situada en Náquera siempre ha sido la protagonista en las redes sociales de la valenciana, en la que, muestra su sitio favorito para pasar las vacaciones en familia. A media hora de la capital y abrazada de naturaleza.

En una entrevista para la revista Lecturas, Nuria Roca destaca que volver a su casa familiar es una manera de reconectar con su infancia, así también, añade la desconexión que siente al no estar rodeada de focos y cámaras. Un descanso que ella misma califica de necesario después de tantos meses de trabajo.

Y este lugar que tanto idealiza, se debe a la serenidad del entorno natural. Náquera se caracteriza por una combinación de naturaleza y lo urbano, ya que esta comarca del norte de la provincia cuenta con un legado histórico y arquitectónico; aún se conservan las estructuras antiguas junto a las calles estrechas y empedradas. Asimismo, a su alrededor aún se mantienen antiguas trincheras y construcciones hidráulicas históricas.

Una de las construcciones que resalta del casco antiguo es la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, situada en la plaza de la localización. Construida en el siglo XVIII.

Además, otra de las cualidades que hace especial Náquera es la unión entre la naturaleza montañosa con la cercanía de las playas.