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El sorteig dels 'redolins' en El Palmar reparte 43 puestos en 2026

Como cada año, la Comunidad de Pescadores del Palmar ha celebrado este domingo el histórico sorteig de "redolins", una tradición con 776 años de historia que, además de adjudicar los puestos de pesca de l'Albufera, ha servido para reivindicar la labor del pescador tradicional en la construcción de una forma de vida que tiene en su centro el lago. La urgente recuperación del lago, especialmente tras las consecuencias de la dana de 2024 (todavía vivas), han sobrevolado el encuentro, que ha demostrado las dificultades por las que atraviesa la cofradía para encontrar un relevo generacional.