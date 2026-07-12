València ha concedido más de 5.000 licencias de construcción de vivienda en tres años

Solares que se convierten en fincas, descampados con décadas de abandono o infrautilización que se llenan de grúas, edificios ruinosos que pasan a ser parcelas en construcción... Así está cambiando la fisonomía de València merced a la construcción de vivienda contrarreloj que se está llevando a cabo en los últimos años. El Ayuntamiento de València ha concedido en los tres últimos ejercicios más de cinco mil licencias de construcción, la mitad de ellas entre el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de este año.

Según fuentes municipales, una de sus prioridades ha sido "desatascar el servicio de licencias para construir viviendas de nueva planta en la ciudad, una necesidad para muchas familias que quieren que sus hijos sigan viviendo en València". En concreto, ha aumentado un 60% el número de expedientes de licencia resueltos. En tres años de gobierno de PP y Vox ha concedido exactamente 5.465 licencias para construir vivienda de nueva planta frente a las 3.449 del gobierno Compromís y PSOE a lo largo de sus ocho años de mandato, aseguran las fuentes. El gobierno municipal también habría puesto en marcha cerca de 1.000 viviendas públicas en tres años, frente a las solo catorce que hicieron en ocho años Compromís y PSOE, añaden.

Los datos reflejan que el Ayuntamiento de València ha incrementado de forma notable la concesión de licencias para vivienda de nueva, con un ritmo de otorgamiento que se ha acelerado en los últimos meses. Tan es así que las más de 2.500 licencias concedidas en los últimos doce meses representan casi la mitad de todas las concedidas en los tres años transcurridos desde el inicio del mandato, lo que confirma ese incremento del ritmo de tramitación y resolución de expedientes.

En resumen, desde el segundo semestre de 2023 y hasta el primer semestre de 2026, la Delegación de Urbanismo, Vivienda y Licencias ha concedido un total 5.465 licencias de vivienda de nueva planta. De ellas, 2.501 se han otorgado en el último año, entre el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026, lo que representa el 45,76 % sobre el total de las concedidas en lo que va mandato.

“Detrás de estas cifras está el compromiso de este gobierno con una política de vivienda basada en resultados. Desde el primer momento priorizamos la tramitación de licencias para facilitar el aumento de la oferta y dar respuesta a uno de los principales problemas de la ciudad”, ha manifestado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner.

Un semestre récord

La intensificación del ritmo se aprecia con especial claridad este año. Solo en el primer semestre de este año se han concedido 1.484 licencias de vivienda de nueva planta, lo que supone casi el doble de las otorgadas por el anterior gobierno en 2022, su último año completo al frente de la gestión municipal, cuando se concedieron 769. Además, si se compara con el último semestre del anterior mandato, hasta el 30 de junio de 2026 se han concedido casi cinco veces más licencias que en el mismo periodo de 2023, cuando se otorgaron 318.

"Estos resultados son la consecuencia de una estrategia sostenida de reorganización de la tramitación, refuerzo de la capacidad de respuesta administrativa y priorización de los expedientes vinculados a vivienda, con el objetivo de reducir plazos y resolver un mayor número de solicitudes en menos tiempo. Agilizar licencias no es un fin en sí mismo: es la vía para que la vivienda llegue antes. Por eso hemos priorizado estos expedientes desde el primer minuto”, ha señalado Giner.

Plan + Vivienda

La agilidad administrativa es una de las patas del Plan + Vivienda, la hoja de ruta municipal para actuar en frentes complementarios: acelerar la tramitación de expedientes para que la vivienda llegue antes; impulsar vivienda asequible y protegida para reforzar el parque público; y facilitar, con mayor certidumbre y plazos más razonables, que el sector pueda promover nueva vivienda dentro del marco urbanístico y normativo.

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“Nuestro objetivo es abordar el problema desde una lógica de resultados y conseguir más viviendas y más viviendas protegidas, ya que la forma de mejorar el acceso a la misma pasa por incrementar la oferta y acortar los tiempos entre la tramitación administrativa y el inicio efectivo de las obras”, concluye el concejal Juan Giner