Nueva imagen para las terrazas de la plaza del Ayuntamiento: sombrillas en crudo y sin marcas comerciales

El Ayuntamiento de València implementará un ambicioso proyecto de renovación de la imagen comercial y de la hostelería de la plaza del Ayuntamiento con el objetivo de superar la actual fragmentación visual y transformar el espacio en un entorno urbano coherente en línea con el catálogo de criterios de elementos urbanos para Ciutat Vella.

La iniciativa ha sido impulsada por el Servicio de Turismo del Ayuntamiento tras un trabajo riguroso de análisis técnico, de estudio de referentes internacionales y de coordinación con los arquitectos responsables de la futura reurbanización de la plaza. El objetivo ha sido trasladar al espacio público los estándares de calidad urbana que caracterizan a las principales capitales europeas y demostrar que la excelencia turística también se construye a través del diseño, el paisaje urbano y el cuidado del patrimonio.

A raíz de la aprobación del Catálogo de criterios de elementos urbanos para la integración urbanística y paisajística de Ciutat Vella, el Ayuntamiento promovió una serie de reuniones conjuntas entre las delegaciones de Turismo, Licencias, Urbanismo y Vivienda y Ocupación del Dominio Público, junto con los establecimientos de hostelería con terraza autorizada en la plaza, con el objetivo de unificar los modelos y consensuar una imagen común. El trabajo desarrollado por el Servicio de Turismo a partir de esas reuniones es el que se ha compartido con el equipo redactor del proyecto de reurbanización, que lo ha concretado en su respuesta técnica.

Respeto al patrimonio

Tal y como ha destacado la concejal de Turismo, Paula Llobet, "este proyecto es el resultado de trabajo riguroso, trazado con un profundo respeto por nuestro patrimonio. Queremos que la plaza vuelva a respirar, que su arquitectura brille sin estridencias y que el comercio conviva en perfecta sintonía con la belleza de nuestro centro histórico, devolviéndole a València el sosiego y la dignidad que merece".

El documento elaborado planteaba tres líneas estéticas diferenciadas para la homogeneización de las terrazas y de la imagen comercial de la plaza. Tras analizar las distintas alternativas, el equipo redactor del proyecto de reurbanización integral de la plaza del Ayuntamiento ha respaldado la denominada Línea Clásica, al considerarla la opción que mejor responde tanto a las necesidades actuales del espacio como a su configuración futura.

Esta propuesta, que ahora debe ser aprobada en la Comisión de Patrimonio, prioriza el valor estético y el respeto al carácter monumental del entorno, garantizando que la renovación de las terrazas sea plenamente compatible con el diseño definitivo de la plaza. De este modo, se evita la implantación de soluciones provisionales que deban modificarse en los próximos años y se asegura una transición ordenada hacia el nuevo espacio urbano. El documento resultante se someterá a dictamen de la Comisión municipal de Patrimonio y, si procede, dará lugar a una modificación puntual de la ordenanza reguladora que lo desarrolle.

La plaza del Ayuntamiento se encuentra en el área de protección visual de algunos de los edificios más representativos del patrimonio valenciano, como la Casa Consistorial, el Palacio de Comunicaciones, el Ateneo Mercantil o el edificio Rialto, todos ellos integrados en un entorno de especial valor patrimonial. En este contexto, la actuación persigue que el mobiliario y la imagen comercial acompañen a la arquitectura, sin competir con ella, reforzando la identidad de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Colores unificados

El diseño seleccionado se articula en torno a una paleta cromática unificada, con estructuras metálicas en gris forja o negro grafito y elementos textiles en tonos blanco roto o crudo. Las sombrillas, principal elemento visual de las terrazas, serán cuadradas, de tejido acrílico y sin faldón, configurando una imagen más limpia y ordenada que contribuya a poner en valor el conjunto arquitectónico de la plaza.

Este mismo lenguaje se traslada al resto del mobiliario. Las sillas, de estructura metálica con acabado mate y asiento de rejilla fina, y las mesas, plegables y agrupables, han sido seleccionadas por su funcionalidad y por su capacidad para integrarse de forma discreta en el entorno. La propuesta se completa con una iluminación de sobremesa cálida y de baja intensidad, concebida para mejorar la experiencia de los usuarios sin interferir en la iluminación de las fachadas protegidas.

Rótulos y escaparates

La actuación se extiende también a la imagen comercial de los establecimientos. El documento establece criterios comunes para la rotulación, los escaparates y el resto de elementos visibles desde el espacio público, con el fin de lograr un paisaje urbano más armónico y coherente. Los rótulos deberán integrarse en la arquitectura de los edificios mediante materiales de acabado mate, colores neutros o metálicos naturales y soluciones que respeten el carácter patrimonial del entorno.

Asimismo, el nuevo modelo elimina la presencia de logotipos de marcas comerciales en sombrillas y otros elementos de las terrazas, así como los patrocinios, las pantallas digitales dinámicas y cualquier otro soporte de publicidad invasiva que altere la percepción del espacio público o reste protagonismo al patrimonio arquitectónico.

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"Las grandes ciudades se distinguen por la calidad de sus espacios públicos. Queremos que cualquier persona que llegue a la plaza del Ayuntamiento perciba inmediatamente que está en una ciudad que cuida su patrimonio, apuesta por la excelencia y entiende el diseño urbano como una herramienta para mejorar la convivencia, impulsar el comercio y fortalecer la marca València", ha concluido Paula Llobet.